Ce pays européen a longtemps été interdit, ces plages ressemblent aux Maldives pour bien moins cher

Ce pays européen est l'un des moins visités. Il est doté de plages semblables aux Maldives mais pour un prix bien moins élevé !

Parmi les destinations cachées qui s'imposent ces dernières années et à l'approche de l'été, un pays européen s'impose comme le nouveau spot tendance. Ce petit pays d'Europe de l'Est, longtemps interdit aux touristes, se réinvente en transformant ses anciens blocs communistes en paysages urbains dynamiques, parsemés de cafés branchés. Mais son véritable trésor se trouve sur ses côtes préservées, qui n'ont rien à envier aux rivages les plus prisés de la planète.

Ce pays, c'est l'Albanie, longtemps cachée aux touristes derrière le Rideau de fer tombé sur l'Europe à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La fin de la guerre froide et l'explosion du bloc de l'Est n'ont pas eu d'effet immédiat sur le tourisme. Les Européens découvrent à peine les merveilles de l'Albanie, appelée à devenir un lieu tendance tant elle regorge de joyaux qui n'ont rien à envier aux spots les plus courus de la Méditerranée.

Parmi ces perles, se trouve Ksamil, le joyau de la Riviera albanaise. C'est la station balnéaire dont tout le monde parle : Ksamil suscite déjà l'engouement des utilisateurs de TikTok et des blogueurs voyage. Et pour cause : ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux cristallines et ses paillotes au bord de l'eau rappellent à s'y méprendre les Maldives. À une différence près : ici, une chambre s'y loue à partir de seulement 25 euros la nuit ! De quoi profiter d'un séjour de rêve sans se ruiner.

A Ksamil et sur toute la Riviera albanaise, les vacanciers peuvent s'adonner au snorkeling et à la baignade dans des criques préservées. L'été, le thermomètre grimpe à 25°C pour des journées ensoleillées alors que les prix sont tout aussi attractifs au moment de savourer les spécialités ou une bière locale pour 2 euros à 2,50 euros en moyenne. Au-delà des plages, partez à la découverte de sites classés à l'UNESCO et de villes atypiques. Les immanquables ? La lagune salée du lac Butrint, la mystérieuse grotte de Kreshmoi ou encore l'ancienne cité byzantine de Gjirokaster.

Si l'Albanie séduit de plus en plus, elle reste moins fréquentée que ses voisins italiens, croates ou grecs. Outre Ksamil, les experts et vlogueurs recommandent les villes côtières de Saranda, Himara et Dhermi pour des vacances idylliques sur des plages de sable blanc et dans des eaux cristallines.

Vous l'avez compris, avec ses plages de carte postale, ses prix doux et son authenticité préservée, l'Albanie est en passe de devenir la nouvelle coqueluche des voyageurs. Mais attention, entre mer turquoise, nature préservée, villes pittoresques et accueil chaleureux, tous les ingrédients sont réunis pour des vacances de rêve et l'Albanie n'aura bientôt plus rien d'un secret bien gardé !