Cet archipel en Europe est peuplé de bébés phoques - peu de touristes pensent à le visiter

Un ensemble d'îles européennes abrite une colonie colossale de phoques gris et une myriade d'espèces d'oiseaux. Il est accessible tout l'automne.

Chaque automne, c'est la cohue. Plus de 10 000 phoques gris se hissent sur les plages paradisiaques d'un archipel européen méconnu et y donnent naissance à autant de bébés. Là-bas, ils forment l'une des plus grandes colonies de la planète. Et c'est le jour de chance des touristes à la recherche d'une excursion naturelle : ces îles sont parfaitement visitables.

Pour ceux qui souhaitent voir les habitants de ces îles de leurs propres yeux, le bateau est la solution la plus appropriée. Une fois sur place, vous pourrez observer les animaux marins, puis découvrir leur lieu de villégiature tout aussi époustouflant. Les six îles de cet archipel sont effectivement bordées de plages de sable blanc somptueuses.

De nombreuses ruines se dressent également à travers le paysage, notamment un phare construit en 1864. Ce dernier est d'ailleurs un point de repère clé des îles. Bien que désormais automatisé et sans pilote, il était essentiel à la sécurité maritime. Et pour ceux qui seraient davantage intéressés par la flore que par la faune, les îles ont par ailleurs été classées "réserve naturelle nationale" en 1966 et abritent un rare tapis de 200 fleurs sauvages différentes.

Situées à environ six kilomètres à l'ouest de North Uist, en Écosse, les îles Monach étaient habitées par des fermiers jusque dans les années 1940. Avec leur superficie totale de 6 km2 et leur relief assez plat, elles sont aujourd'hui la destination idéale pour une balade naturelle et ressourçante.

Mais l'archipel Monach n'est pas le seul à accueillir des colonies de phoques et leurs bébés, appelés Blanchons. L'île d'Helgoland ("terre sacrée"), en Allemagne, est également un pied-à-terre adoré de ces animaux. Il en existe d'autres hors de l'Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie notamment. Ces abris protégés sont d'ailleurs une bénédiction pour les mammifères. Le phoque gris avait en effet quasiment disparu de nombreuses côtes dans les années 1960, car intensément chassé. Aujourd'hui, la population est en augmentation et surveillée de très près.