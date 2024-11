Il est rempli de produits de beauté - Ce calendrier de l'Avent Lidl à moins de 20 euros s'arrache déjà

Du maquillage et des produits de beauté… Ce calendrier de l'avent très rentable est vendu chez Lidl. Il ne coûte que 19,99 euros.

Chaque année, c'est la course au plus beau calendrier de l'Avent. Les marques rivalisent d'ingéniosité pour vendre leur compte à rebours à leurs adeptes avant Noël. Mise en scène de rêve, produits de luxe et parfois même bijoux en diamants, les calendriers de l'Avent finissent par atteindre des sommes impressionnantes.

80 euros chez L'Oréal, 320 € chez Yves Saint Laurent, 600 € chez Dior, et jusqu'à 1000 € du côté de Swarovski, les prix sont délirants. Pourtant, il n'y a pas toujours besoin de dépenser de telles sommes pour se faire plaisir. Et le hard discounter Lidl est bien décidé à le prouver cette année. Il a donc choisi de proposer plusieurs calendriers remplis d'une multitude de produits, dont pas un seul ne dépasse 37 euros ! Confitures, vins, animaux, bougies, thés et bières, il y en a pour tous les goûts. Mais le calendrier qui a conquis tous les consommateurs n'est autre que celui dédié à la beauté.

Ombre à paupières, vernis à ongles, eyeliner, highlighter, mascara, carrés démaquillants lavables, pinceau ombreur... Vendu 19,99 euros, le calendrier pliable illustré d'une grande roue contient 24 produits de beauté, dont certains sont dédiés au maquillage, et d'autres au bien-être de la peau.

© Lidl

Sur les réseaux sociaux, celles et ceux qui ont déjà mis la main sur cette pépite Lidl sont ravis. "Incroyable pour 20 euros, il est très rentable !", "Il est top pour les petits budgets", s'exclament les internautes qui ouvrent leurs cases dans des vidéos TikTok. Pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer, dépêchez-vous, il n'en reste plus beaucoup !

Bien entendu, Lidl n'est pas la seule marque à avoir lancé son calendrier pour les adeptes des produits de beauté. Chez Action, on peut en trouver un rempli de produits de la marque Spa Exclusives. Pour le prix de 12,95 euros, il propose 24 surprises pour le corps et le visage conçues à partir de formules véganes. Sephora, Gifi, Nocibe, Blissim, Asos, Nuxe, Rituals... De nombreuses autres marques proposent des calendriers beauté accessibles à moins de 100 euros. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir !