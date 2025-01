Ces mots sur votre CV sont à éviter absolument, ils font fuir les recruteurs en vous faisant passer pour une personne narcissique

Certains mots que vous utilisez sur vos CV peuvent grandement vous desservir. Vous pouvez facilement passer pour une personne narcissique et manipulatrice.

Trouver un emploi peut relever du parcours du combattant voire même de la mission impossible dans certains métiers. S'il peut paraître démodé, le CV est pourtant souvent le seul moyen de se démarquer parmi les dizaines de candidats à un même poste. Couleurs, photos, texte, QR code, site internet dédié... Certaines personnes se donnent énormément de mal pour être remarquées.

L'une des colonnes les plus importantes d'un Curriculum Vitae reste celle des compétences. On y inscrit globalement tout ce que l'on sait faire, ainsi que quelques mots qui décrivent notre personnalité. "Travail en équipe", "motivation", "dynamisme", "passion", "inventivité" ou encore "rigueur"... Tous ces mots permettent de se mettre en valeur et de briller aux yeux des recruteurs.

Mais attention à bien les choisir ! Certains d'entre eux peuvent, sans le faire exprès, vous éliminer directement de la course, car ils vous font passer pour une mauvaise personne. Égoïste, toxique ou même manipulateur... Il peut être facile de donner une mauvaise impression. En quelques mots, vous risquez ainsi à l'inverse de dégoûter les recruteurs en seulement quelques mots. Après s'être penchés sur le sujet, trois chercheurs de l'université de Caroline du Sud et du Mississippi ont mis au point une liste très précise des mots à éviter pour ne pas être vu comme "le collègue qui va plomber l'ambiance".

© Mariia Korneeva - stock.adobe.com

Selon eux, les termes "ambitieux", "aime sortir des sentiers battus", "sait se montrer convaincant dans sa communication" et "sait penser de manière stratégique" sont à bannir de n'importe quel CV. Alors que l'on pourrait croire qu'ils trahissent une personnalité motivée et ambitieuse, une recrue qui réfléchit à moyen terme et saura emmener l'entreprise loin, ces mots-clés évoquent en réalité un langage "qui enfreint les règles".

Or, selon les auteurs, les entreprises recherchent le plus souvent l'opposé : des gens qui savent faire leur travail, tout en étant positifs et en respectant le règlement. Ces quatre termes et expressions auront par ailleurs le même effet s'ils apparaissent dans une offre d'emploi. Ils attireront les narcissiques et éloigneront les personnes saines. C'est particulièrement le cas dans les postes de comptabilité et de gestion financière, notent les auteurs.

Les chercheurs Nick Seybert, Scott Jackson et Jonathan Gay ont d'ailleurs précisé que certaines entreprises sont très conscientes que ce type de vocabulaire attire des personnes qui aiment contourner les règlements. Elles le font même parfois exprès, pour leur propre bénéfice. "Les recruteurs sont plus susceptibles d'inclure un langage qui enfreint les règles dans les offres d'emploi des entreprises plus innovantes et à forte croissance, ainsi que pour les entreprises qui auraient intérêt à dissimuler leurs chiffres et résultats." En un mot, si vous croisez ce genre de mot dans un CV ou dans une offre d'emploi, fuyez !