Cette habitude est peu répandue en France, elle a pourtant fait ses preuves et peut même sauver un couple

Cette habitude peine à s'imposer en France. Elle a pourtant de nombreux avantages pour mieux vivre au quotidien.

C'est l'une des grandes questions de la vie de couple, surtout au fil du temps : comment parvenir à entretenir la flamme au bout de plusieurs années, voire dizaines d'années ? Bien que peu répandue en France, où seulement 10 % des couples y ont recours, une habitude de vie pourrait bien être la clé du bonheur. Et pour cause, elle permet de lutter efficacement contre un problème connu par de nombreux Français : le manque de sommeil. Horaires décalés, ronflements, agitation nocturne… Les raisons sont nombreuses au moment de maudire votre partenaire.

Face à ces écueils, on peut opter pour des discussions, des consultations éventuelles ou une solution plus radicale, mais efficace : dormir séparément. Même ponctuellement, cette pratique permet d'échapper aux nuisances qui perturbent le sommeil. Chacun peut davantage profiter d'un repos optimal dans son lit, un besoin d'autant plus légitime quand le quotidien est bien rempli entre vie professionnelle, famille et activités.

La fatigue a un impact certain sur l'humeur. Elle peut vous rendre plus nerveux, notamment avec votre partenaire. Au fil des années (et des nuits sans sommeil), cela peut finir par avoir un impact sur votre couple et l'ambiance à la maison ! À long terme, le manque de sommeil peut même augmenter les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabète, d'hypertension et affaiblit le système immunitaire.

Faire chambre à part, puisqu'il s'agit bien de cela, ne serait pas un problème selon des couples étrangers. Aux États-Unis, la pratique est plus répandue qu'en France et arrive même à convaincre des célébrités. Barbara Corcoran, femme d'affaires américaine mariée depuis 35 ans et interrogée par le magazine People, a partagé la solution miracle qu'elle a adoptée il y a une trentaine d'années et qui a sauvé son couple.

Évoquant la longévité de son mariage, elle explique qu'elle est parfois très fatiguée, et qu'elle n'a aucune envie de discuter avec son époux. "Je mène une vie très chargée, confie Barbara Corcoran, également présentatrice de l'émission américaine Shark Tank. "J'ai une grande famille et beaucoup d'amis que je reçois souvent… Donc ce dont j'ai besoin plus que tout, c'est de répit ! Si je veux passer du temps avec mon mari, je vais dans le salon. Je l'invite aussi parfois à dormir avec moi dans ma chambre. Rien n'est figé." Tout est une question d'équilibre selon elle.

Si vous êtes encore sceptique, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Le Docteur Johannes Mathis, neurologue allemand spécialiste du sommeil, souligne ainsi à l'inverse l'importance de partager son lit pour renforcer le sentiment d'appartenance du couple. Si vous souhaitez tester le "chacun dans son lit", il conseille ainsi aux partenaires de préserver des rituels comme les câlins et discussions apaisantes avant l'heure du coucher… que vous dormiez finalement ensemble ou séparément.