Lennart Monterlos disparu en Iran : le Français arrêté et fait otage ? Les autorités craignent le pire

Porté disparu en Iran depuis la mi-juin, le jeune Franco-Allemand de 18 ans a été arrêté par les autorités iraniennes, d'après le ministre des Affaires étrangère du pays. Les autorités françaises craignent qu'il ne soit désormais détenu comme otage.

Parti en voyage à vélo entre la France et le Japon, Lennart Monterlos était porté disparu en Iran depuis le 16 juin. Les autorités iraniennes ont finalement fait le point sur la situation de jeune Franco-allemand de 18 ans ce jeudi 10 juillet. Le cyclotouriste "a été arrêté pour avoir commis un délit" a rapporté Abbas Araghtchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, dans un entretien au Monde. "Une notification officielle concernant sa situation a été transmise à l’ambassade de France" a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Le chef de la diplomatie iranienne n'a pas toutefois précisé les raisons de l'arrestation du jeune Français.

Interrogé par l'AFP, le ministère français des affaires étrangères ont simplement indiqué "être en contact avec les autorités iraniennes" et "en lien avec la famille" de Lennart Monterlos. François Bayrou a quand à lui réagit à cette arrestation sur le plateau de LCI ce jeudi 10 juillet au soir. "Le devoir des pays est de ne pas persécuter des innocents qui sont parfois inconscients des risques qu’ils courent", a affirmé le Premier ministre. "Nous avons un devoir (...) de protection réciproque, surtout dans les temps si difficiles de tensions et de guerres" et "il faut le respecter", a ajouté François Bayrou, en appelant les jeunes voyageurs à "respecter les consignes" dont ce jeune cycliste "s’était moqué". Le jeune Français était parti en voyage en août 2024 après avoir obtenu son bac et ayant repris la route en Iran en mai dernier après une pause de quelques mois.

Sa situation est inquiétante au regard de la situation géopolitique et des relations entre la France et l'Iran. Paris suspecte Téhéran d'appliquer une "politique assumée" et "délibérée de prise d'otages des Occidentaux" comme l'expliquait le ministre chargé des Français de l'étranger Laurent Saint-Martin sur RTL, le 7 juillet. La France a déjà deux de ses ressortissants retenus en otage par l'Iran : Cécile Kohler et de Jacques Paris emprisonnés depuis 2022 et inculpés ce mercredi 2 juillet pour "espionnage pour le Mossad", "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre". Des chefs d'accusations forts, dont la sanction pourrait être la mort. Les autorités redoutent que Lennart Monterlos soit, à son tour, retenu en otage. D'autant que plusieurs Européens ont été récemment arrêtés en Iran et accusés d'espionnage pour le compte d'Israël. Laurent Saint-Martin a rappelé le lundi 7 juillet qu'il est "fortement recommandé aux ressortissants français de quitter" l'Iran : "Je vous rassure, la protection consulaire est de droit pour tous les Français (...) dans un pays étranger. Mais (...) si nous déconseillons souvent très fortement de se rendre dans des pays, c'est précisément pour ne pas se retrouver en risque", a ajouté le ministre.

Un voyage en Iran depuis plusieurs semaines

Lennart Monterlos se trouvait en Iran depuis plusieurs semaines. Le jeune homme, qui faisait une année de césure après l'obtention de son bac, traversait les routes de l'Eurasie depuis le mois d'août 2024. Parti de Besançon, dans le Doubs, d'où il est originaire, il était arrivé en Iran en novembre 2024. "Emerveillé" par Téhéran dont il avait parlé sur son blog de voyage, le voyageur avait tout de même décidé de faire une pause dans sa traversée pour rentrer voir sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il était revenu en Iran le 24 mai pour reprendre la route à Varzaneh, au centre de l'Iran. Lennart Monterlos avait repris la documentation de son périple jusqu'au début du mois de juin et son arrivée à Shiraz. "Je vais être contraint de quitter l'Iran", prévenait-il 6 juin expliquant que son visa expirait le 25 juin. Il ajoutait avoir l'objectif de fêter son anniversaire en Afghanistan le 26 juin alors qu'il lui restait envrion 2 300 km avant la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan.

Mais depuis début juin, silence radio sur le blog de voyage de Lennart Monterlos. Sur Instagram, les dernières publications remontent au 15 juin, tandis que la famille du jeune homme a continué à recevoir des nouvelles jusqu'au 16 juin. Visiblement enthousiasmé par son périple en Iran, Lennart Monterlos expliquait sur les réseaux seulement quatre jours avant sa disparition que son passage en Iran avait suscité de "vifs débats" avec son entourage qui l'avait mis en garde contre ce qui pouvait arriver dans ce "pays dangereux" : "On me disait que le risque était trop grand". Il assurait pourtant que son séjour en Iran "a été une très belle expérience jusque-là", bien qu'ayant nécessité "certaines précautions".

Lennart Monterlos avait entamé son voyage à vélo le 13 août 2024 juste après avoir décroché son bac et après avoir lancé un financement participatif. "À 18 ans, 400 jours en Eurasie, 35 pays, 35.000 km, jusqu'à 4.693 mètres d'altitude", peut-on lire dans le texte de présentation accompagnant la cagnotte. "J'aime beaucoup lire et voyager à travers les livres, et maintenant je souhaite voyager à travers le monde à vélo. Depuis le plus jeune âge je suis parti à vélo, en bivouac de plusieurs jours et parfois semaines", écrit encore le jeune homme.