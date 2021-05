Bon plan LEGO : un pack voiture LEGO acheté, le deuxième à moitié prix !

BON PLAN LEGO. Si vous êtes un amateur de voitures et de figurines LEGO, la Fnac propose actuellement plusieurs belles promotions qui permettent de disposer de -50% sur l'achat d'un deuxième set de construction.

Les jours se suivent et les promotions sur les sets LEGO s'enchaînent. Après avoir proposé plusieurs belles affaires sur les packs Star Wars et sur plusieurs reproductions de voitures iconiques, le géant français de l'e-commerce affiche une nouvelle offre sur son site : pour l'achat de 2 sets de voitures LEGO, votre deuxième produit est à moitié prix !

Si vous êtes un fan de belles voitures qui aime également construire des figurines LEGO, vous serez certainement intéressés par l'offre actuelle de la Fnac. Pour l'achat d'un produit voiture LEGO parmi une liste établie, votre second pack est à moitié prix ! Cela concerne plusieurs références comme le pack LEGO McLaren Senna GTR, le pack LEGO Monster Jam Grave Digger, ou encore quelques sets de la gamme LEGO City.

LEGO® Technic ™ 42123 McLaren Senna GTR ™ 49,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

LEGO® Technic ™ 42118 Monster Jam Grave Digger® 19,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

LEGO® City Police 60242 La course-poursuite sur l'autoroute 19,99 € 15,22 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

LEGO® City Nitro Wheels 60256 Les voitures de course 24,99 € 19,95 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Bien d'autres références sont disponibles et sont à retrouver sur le site officiel de la Fnac. Cette offre promotionnelle aura lieu jusqu'au 31/05/2021 donc ne tardez pas trop ! Notez également que cette offre dépend également des stocks disponibles.

Non contente de déjà proposer une belle offre de -50% sur certains packs de voitures LEGO, la Fnac propose également de jolies réductions de prix sur d'autres modèles. Parmi ces produits, on retrouve notamment un pack de 2 voitures Lamborghini sorti en janvier 2020, un pack avec un voiture de rallye en réduction de 40% ou encore le set de la voiture Dodge Charger de Dom dans la saga Fast and Furious. Ces différents sets ne sont pas les seuls concernés puisque plusieurs baisses de prix ont actuellement lieu sur les différents sites revendeurs. N'hésitez pas donc pour y faire un petit tour et y dénicher de belles offres.

Que vous ayez aimé la dernière trilogie Star Wars ou non, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux sets LEGO actuellement en promotion sur le site de la Fnac. Plusieurs sets sont disponibles afin que vous puissiez assembler vos scènes et vaisseaux préférés issus de l'univers Star Wars. Notez également que certains sets sont fournis avec des personnages afin de remettre en scène les meilleurs moments des films.

On y trouve également de superbes répliques de célèbres casques de la saga, qui feront une magnifique décoration dans votre maison ou appartement. Qu'il s'agisse de Dark Vador, des Scout Troopers ou Stormtroopers, vous avez le choix. Ils restent cependant un choix de cadeau idéal si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars.

Notez que ces promotions ont eu lieu à partir de la journée spéciale "May the 4th", mais sont encore disponibles. Ils ne devraient cependant pas tarder à revenir à la normale, donc ne tardez pas trop pour réaliser de bonnes affaires. Les prix évoqués peuvent également évoluer en fonction des stocks disponibles ou de l'actualité.