Saurez-vous trouver 4 différences entre ces deux images en 15 secondes seulement ?

C'est l'un des jeux de l'été les plus prisés des fameux cahiers de vacances : le jeu des différences. En voici une version à l'ambiance estivale... Mais attention, le défi est plus corsé qu'il n'y paraît.

C'est le traditionnel jeu du cahier de vacances des écoliers, celui que l'on retrouve également dans nombre de journaux sur les pages d'été des éditions régionales ou encore dans des numéros spécial été de magazines pour petits et grands. Le jeu des différences, puisque c'est de lui dont il s'agit, a conquis un large public de générations en génération et on en trouve aussi désormais sur le web.

Justement, nous vous proposons de jouer avec nous et de mettre en évidence vos qualités d'observation et votre rapidité. Il va falloir montrer tout votre talent car vous n'avez que 15 secondes pour dénicher les 4 différences entre les deux images ci-dessous. Prêt ? Voici les deux images à scruter :

Derrière ce petit dessin cartoonesque et à l'ambiance qui fleure bon les vacances, la plage et le monoi, se cachent quatre différences. Faites vite, vous n'avez que 15 secondes pour les trouver.

Petit indice : commencez par scruter le haut de l'image puis passez au tiers inférieur, à gauche puis à droite. N'oubliez aucun détail. Palmier, oiseau, tranche de pastèque... S'ils sont sur l'image, c'est sans doute qu'ils cachent quelque chose... à moins que ce ne soit pour vous faire perdre du temps et brouiller votre attention ! Oui, ce petit jeu simple en apparence ne l'est peut-être pas tant que ça finalement...

Top, les 15 secondes sont déjà largement écoulées ! Vous avez réussi à trouver les 4 différences entre ces deux images ?! Félicitations, vous avez l'oeil particulièrement affûté. Il est désormais temps de vérifier ensemble la solution. Voici de nouveau les deux images côte à côte. Les différences ont été indiquées via un cercle jaune.

Taille de la jupe, forme du noeud dans les cheveux, nuage plus ou moins arrondi et marque dans le sable étaient à scruter de près. Vous pouvez désormais comparer votre performance avec vos proches et les mettre eux aussi au défi en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous !