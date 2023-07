Un minuscule ballon de plage est bien caché sur cette image, dénichez-le et montrez vos talents d'observation

Un petit ballon de plage coloré se trouve sur cette image, saurez-vous le dénicher en quelques secondes ?

Il faut avoir l'oeil pour dénicher le petit ballon de plage dissimulé sur cette image estivale qui sent bon le monoi, la glace et l'iode ! Les petits jeux d'observation stimulent le cerveau, la mémoire et la concentration tout en ayant un air ludique. Ne vous y trompez pas toutefois, sous couvert de petit jeu, cette image cache un redoutable défi.

Saurez-vous trouver le petit ballon dissimulé parmi cette multitude d'objets et de personnages en tout genre ? Vous n'avez que 30 secondes pour cela alors ouvrez l'oeil et concentrez-vous ! C'est parti :

Tout le défi est d'arriver à se concentrer sur les détails. Les couleurs multiples, les formes et motifs, les personnes présentes... Tout est susceptible d'attirer l'oeil... et de vous déconcentrer ! Attention, le temps passe vite et les 30 secondes sont déjà presque envolées.

Il est temps désormais de passer à la solution, de vous donner la réponse ou de vérifier ensemble si vous aviez trouvé ! Voici de nouveau la même image, cette fois avec la réponse entourée :

Il était bien caché ! Vous aviez trouvé ? Félicitations, vous avez l'oeil.