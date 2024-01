Un seul 27 se cache sur cette image, vous avez une vue de lynx si vous le trouvez en 20 secondes !

Saurez-vous trouver l'intrus parmi tous ces nombres "72" ? C'est le défi à relever sur ce petit jeu d'illusion d'optique.

Votre dernière visite chez l'opthalmo a été un jeu d'enfant, vous pensez avoir de bons yeux mais avez-vous pour autant de bonnes qualités d'observation et de concentration ? Pas si sûr... C'est le moment de le prouver en quelques secondes grâce à un jeu simple qui combine observation et illusion d'optique. On ne peut pas faire beaucoup plus simple que ce petit jeu : dénicher un nombre caché parmi plein d'autres, tous identiques. Ici, il s'agit de trouver le "27" caché parmi une mer de "72".

Attention, le jeu ne serait pas un bon challenge sans un temps imparti à respecter : pour réussir ce défi, vous ne disposez que de 20 petites secondes pour dénicher ce fameux nombre "27" présent sur l'image. Vous savez tout pour tenter votre chance. Prêt ? C'est parti, voici l'image à observer attentivement.

Vous avez trouvé ? Si ce n'est pas le cas, voici de petits indices. Le premier piège réside évidemment dans le fonds appliqué sur l'image. L'arrière plan bleu fluo est fait justement pour perturber votre vision et votre capacité à distinguer les détails et à maintenir votre attention. Vous avez besoin d'un petit tuyau pour vous aider ? Commencez par une rapide vue d'ensemble de l'image puis concentrez vous sur une partie de l'image. Passez la au crible avant de passer à une autre partie. Toujours pas ? Alors regardez plutôt le haut de l'image. Pas de panique sinon, on vous donne la solution en bas de cet article.

Sachez que ces petits tests visuels sont bons pour stimuler votre cerveau et vos capacités cognitives : ils stimulent la capacité d'observation, le sens des détails, l'attention mais aussi une certaine mémoire... Allez, on passe à la solution à retrouver sur l'image ci-dessous. La solution a été cerclée de rouge pour vous aider à la distinguer en un clin d'oeil cette fois.

Il y avait bien un petit "27" caché dans tous ces nombres "72" ! La répétition du même motif, ici un nombre, est un exercice classique d'illusion d'optique. N'hésitez pas à partager votre score et vos commentaires ou défier vos amis sur notre page Facebook en cliquant directement sur le petit bouton ci-dessous !