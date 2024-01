"Les pommes de terre seront bonnes plus longtemps et ne germent pas avec cet aliment à placer à côté"

C'est une astuce originale qui va vous aider à mieux les conserver...

La pomme de terre, cet aliment de base dans de nombreux foyers, est appréciée pour sa longévité. C'est un aliment facile à conserver et les recettes l'utilisant sont innombrables. Nos grands chefs de restaurants étoilés ou gastronomiques ont craqué depuis longtemps pour la "patate". Purée de Joël Robuchon, pommes de terres souflées de Top Chef... Oui, la pomme de terre peut être le centre d'un plat de roi.

Hélas, le problème des germes et du flétrissement reste une préoccupation pour beaucoup. Heureusement, des experts ont récemment révélé une méthode simple pour prolonger la fraîcheur des pommes de terre, la rendant ainsi encore plus pratique. La solution à ce problème courant réside dans un autre aliment familier : la pomme. Oui, vous avez bien lu, la pomme – un fruit commun dans les cuisines du monde entier. Selon une étude de 2016 publiée dans le Journal of Food Science and Technology, les pommes ont un effet surprenant sur les pommes de terre stockées à proximité.

Cette découverte est due à l'éthylène, un gaz naturel produit par les pommes, ainsi que par d'autres fruits comme les bananes, les melons, les poires et les pêches. L'éthylène a la capacité de ralentir ou même d'arrêter le processus de germination des pommes de terre. C'est une interaction intéressante, car les pommes de terre sont l'un des rares aliments qui ne sont pas négativement affectés par l'éthylène. En réalité, elles bénéficient de sa présence !

Pour tirer le meilleur parti de cette synergie, il est donc conseillé de stocker les pommes et les pommes de terre ensemble, par exemple dans le même bol ou panier à fruits. Cependant, il est important de noter que si l'éthylène est bénéfique pour les pommes de terre, il peut accélérer la maturation d'autres produits. Par conséquent, il est préférable de garder les pommes et les pommes de terre séparées de produits sensibles à l'éthylène, comme d'autres fruits (agrumes notamment) ou des légumes tels que le brocoli, le chou-fleur et le chou.

En outre, pour une conservation optimale des pommes de terre, il est recommandé de les placer dans un endroit frais et sombre, loin des appareils chauds comme le four ou le sèche-linge. Un placard éloigné de ces sources de chaleur, où les pommes de terre peuvent être conservées dans un sac en filet ou en jute, est idéal.

Cette astuce simple, mais scientifiquement fondée, offre une solution pratique pour prolonger la durée de vie des pommes de terre. Non seulement cela aide à réduire le gaspillage alimentaire, mais cela garantit également que vos pommes de terre restent fraiches et prêtes à l'emploi lorsque vous en avez besoin.