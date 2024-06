"La France est un pays très actif pour les cartes à collectionner" (interview)

C'est au détour du Gala TCG, salon dédié aux phénomènes des cartes à jouer et à collectionner, que nous avons pu nous entretenir avec plusieurs acteurs de ce milieu en pleine expansion.

Qui n'a jamais regretté d'avoir jeté ou perdu ses anciennes cartes Pokémon en découvrant leur valeur aujourd'hui ? Ce phénomène des cartes à jouer et à collectionner (appelé plus communément "TCG" pour "Trading Card Game") a connu un véritable boom pendant la crise sanitaire du COVID-19. Les personnes cloitrées chez eux durant les multiples confinements se sont alors découvert la passion des cartes à ouvrir et à collectionner.

Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh... Autant de licences qui ont bercé l'enfance de millions de personnes. Si beaucoup ont tout d'abord découvert l'univers de cartes à jouer au moyen d'autres médias dérivés (souvent une série d'animation comme Pokémon), de nombreux fans de TCG se sont également découvert une passion pour l'aspect collection.

En France, le phénomène TCG est également en pleine expansion. Du fait de sa soudaine hausse de popularité, il était logique de voir apparaître un événement dédié aux cartes à jouer et à collectionner. Le Gala TCG est un salon spécialement crée pour réunir les fans de ces cartes afin qu'ils puissent se retrouver, faire des échanges, des rencontres et des bonnes affaires autour d'une passion commune. Nous avons pu nous entretenir avec Mr. Fuji, co-créateur de l'évenement, et Pierre Tettart de la société Whatnot, partenaire du Gala TCG.

Mr Fuji (à droite) lors d'une intervention au Gala TCG. © WhatNot / Gala TCG

Pourriez-vous vous présenter rapidement pour nos lecteurs ?

Mr. Fuji : Je m'appelle Mr Fuji et je suis collectionneur de cartes Pokémon depuis sa sortie en France (1999). Je traverse la planète pour dénicher les pépites pour moi et notre clientèle. En plus d'être collectionneur, je suis également cofondateur d'une boutique de cartes Pokémon à la japonaise à Paris et co-organisateur du plus grand salon de cartes à jouer et à collectionner d'Europe, le Gala TCG.

Pierre Tettart (Whatnot) : J'ai rejoint Whatnot il y a 9 mois, pour y diriger l'activité en France. Fondée en 2019, Whatnot est une application de live shopping, réunissant acheteurs et vendeurs autour de leurs passions, à commencer par le TCG.

D'après vous, quelle est l'origine de cet engouement pour Pokémon et les cartes ?

Pierre Tettart (Whatnot) : Selon moi, cela s'explique par trois facteurs. Tout d'abord la nostalgie : beaucoup des collectionneurs actuels sont adultes et ont connu Pokémon étant enfants. Il y a également une passion familiale : on retrouve souvent parents et enfants en train de jouer et de collectionner ensemble. Enfin, il y a la diversité de la franchise Pokémon. Avec plus de 1,000 espèces différentes, impossible de ne pas trouver son préféré auquel s'identifier !

Mr. Fuji : Une grosse communauté s'est créée au fil des années. La licence Pokémon propose un univers très varié qui permet de fidéliser sa clientèle. Les gros influenceurs ont également participé à maintenir cet engouement en attisant la chasse de la carte rare, du coup de cœur ou l'objet préféré.

On parle beaucoup de Pokémon, mais d'autres TCG marchent également très bien en France. Pensez vous que la France soit un pays de collectionneurs de cartes ?

Mr. Fuji : Pokémon reste pour le moment de loin le plus grand TCG en France, mais il y a aussi les autres franchises historiques bien entendu, comme Magic et Yu-gi-oh, on retrouve également Dragon Ball dans une certaine mesure et enfin, la franchise montante est One Piece. Dans la même lignée on a les cartes de sport qui prennent de l'essor en France.

Pierre Tettart (Whatnot) : La passion des cartes à collectionner est fortement corrélée à la fascination des français pour les animés Japonais, qu’ils ont été les premiers à découvrir en Europe à travers le Club Dorothée. Cette passion s’est développée au fil des années et les français restent très friands des grandes franchises de manga. Il ne faut pas oublier que la France est le deuxième plus gros pays consommateur de manga, derrière le Japon. La France est également un pays très actif dans la création de TCG. On peut citer par exemple Rise ou encore Altered, qui vient de finaliser un très joli crowdfunding.

Pour le grand public, une carte n'est rien de plus qu'un morceau de carton. Quelle est votre réponse à ceux qui partagent cette opinion ?

Mr Fuji : Dans l'absolu on pourrait leur donner raison, cependant pour un collectionneur comme moi cela signifie tellement plus. C'est la passion de la collection, la recherche de la carte ultime pour compléter ses objectifs et l'excitation de la chasse qui s'accompagne. C'est le partage avec la communauté, le dépassement de soi pour réussir ensemble et aider les autres collectionneurs dans leur quête. C'est aussi un marché très actif, avec des sociétés qui naissent régulièrement, créant ainsi de l'emploi et soutiennent une économie. Et enfin c'est un véhicule d'investissement et d'enrichissement pour d'autres.

Les ouvertures en direct participent au succès du phénomène TCG. © WhatNot / Gala TCG

On parle beaucoup collection mais êtes-vous également joueur ? Si oui de quels TCG et quels sont vos préférés ?

Mr Fuji : Malheureusement, je ne joue pas du tout par faute de temps.

Pourquoi avoir crée le Gala TCG ? Où se retrouvaient les fans de TCG avant sa création ?

Mr. Fuji : Oui, étant Co créateur, je suis bien au fait de sa genèse. Ça part d'une discussion entre potes où on se dit que c'est dommage de ne pas avoir un tel événement en France où les passionnés, amateurs et curieux peuvent se rejoindre. De fil en aiguille, l'idée a plus que grandi et est devenue l'événement qu'on connaît aujourd'hui et qui rassemble plus de 5000 personnes maintenant.

Pierre Tettard (Whatnot) : Le Gala TCG étant le plus grand événement de cartes à collectionner en France et en Europe, il est naturel que nous ayons souhaité nous y associer. C'est aussi la première édition du Gala où ils ont accueilli des passionnés de cartes de Sport, une catégorie que nous avons récemment lancée en France et qui est au cœur de l'ADN de Whatnot. Enfin, le Gala a été une excellente occasion pour nous de nous présenter officiellement à l'ensemble de la communauté.

Que pourriez-vous souhaiter pour le Gala et plus globalement pour le marché des TCG en France l'an prochain ?

Mr. Fuji : Je souhaite un développement global du TCG en France et en Europe, ou le jeu et la collection de cartes se démocratisent complètement. Et que le gala TCG suive cette évolution tout en étant la référence en matière de salon.