Un seul 9001 est caché sur cette image, battez le record et trouvez-le en moins de 5 secondes

Ce test d'observation va mettre vos talents de fin limier à l'épreuve. Et attention, vous n'avez que 5 secondes pour repérer le seul petit "9001" présent parmi tous les "6001" affichés sur cette image.

Vous êtes doué aux petits jeux d'observation ? C'est le moment de le prouver et de mettre à l'épreuve toutes vos qualités : de bons yeux ne suffiront pas, il vous faudra un excellent sens de l'observation mais aussi une bonne concentration et surtout de la rapidité. L'exercice a de quoi surprendre plus d'un joueur tant il est simple en apparence : dénicher le seul petit "9001" dissimulé parmi TOUS les nombres "6001" présents sur l'image ci-dessous.

Cette illusion d'optique a circulé sur le site indien de l'India Times qui a précisé les règles : vous n'avez que 3 petites secondes pour dénicher ce fameux 9001 présent sur l'image et rejoindre les 2% de joueurs seulement qui y parviennent. Si vous y parvenez en moins de 5 secondes, vous ferez déjà partie des meilleurs joueurs. Le record est à moins de trois secondes. Vous êtes prêt ? C'est parti ! Concentrez-vous, l'image est juste ci-dessous.

Vous séchez ? Il faut dire que le fond rouge flashy influe nettement sur notre vision et peut avoir tendance à flouter les nombres au premier plan. C'est l'un des pièges de ce petit jeu, qui mise aussi sur la répétition de la même forme, ici le nombre 6001 pour dérouter votre cerveau.

Besoin d'un petit indice ? Pour vous aider, il vous faut une méthode. Les spécialistes de ces petits jeux conseillent de fonctionner par petite partie. Concentrez vous sur une partie de l'image, par exemple le coin supérieur à gauche et passez-la très vite au crible avant de passer à une autre partie.

Toujours pas ? Alors regardez plutôt le bas de l'image. Pas de panique sinon, on vous donne la solution en bas de cet article. Voici la solution :

Eh oui, il était là, pourtant bien en évidence ! La répétition du nombre 6001 a tendance à brouiller notre cerveau et à limiter nos capacités d'observation sélective. Ces petits tests visuels sont très intéressants. Ils stimulent l'attention, la capacité d'obervation mais aussi une certaine mémoire...

L'acuité visuelle souvent mise en avant n'est donc pas le seul ressort pour battre vos amis. S'entraîner avec ces petits jeux ludiques a plein d'avantages pour notre cerveau, au point qu'ils sont utilisés par exemple pour stimuler le cerveau des personnes âgées. Vous pouvez maintenant partager votre score et vos commentaires ou défier vos amis sur notre page Facebook en cliquant directement sur le petit bouton ci-dessous.