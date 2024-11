Vous avez un QI plus élevé que la moyenne si vous trouvez le fantôme en moins de 5 secondes

Ce test d'observation va éprouver votre rapidité et votre attention. En cinq secondes, montre en main, vous devez analyser l'image et trouver le fantôme qui s'y cache. Bonne chance !

Vous pensez avoir un QI élevé ? C'est l'heure de le vérifier une fois pour toutes grâce à un test visuel que seul 1 % de la population a réussi. Votre sens de l'observation ne suffira pas, il vous faudra aussi un excellent sens de déduction et surtout, de la rapidité. Ce test n'est validé que si vous trouvez le fantôme présent sur l'image ci-dessous en moins de cinq secondes, ce qui est très rapide.

Diffusée par le site chypriotte Brightside, l'image que vous vous apprêtez à analyser représente une salle de bal la nuit d'Halloween. Tous les invités ont pris soin d'enfiler de belles robes de soirée colorées et des costumes chics. Mais un fantôme s'est également invité à la fête. Saurez-vous le retrouver rapidement pour le chasser ? Pour réussir ce challenge, vous pouvez cliquer sur l'image et l'agrandir. Attention, le compte à rebours va commencer. 3,2,1... c'est parti !

© Brightside

Alors, avez-vous déniché l'esprit qui a réussi à infiltrer la fête ? Si c'est oui, bravo ! Si c'est non, pas d'inquiétude. Il faut dire que les festivités battent leur plein et que vos yeux ne sont pas aidés par les couleurs et les ombres des convives… quoique ! Pour vous aider, nous pouvons vous indiquer que le fantôme se situe sur la moitié gauche de l'image. Refaites le test avec cet indice. Vous devriez trouver beaucoup plus facilement.

Si vous séchez toujours, laissez nous vous donner la réponse. Le fantôme s'est, pour l'occasion, vêtue d'une robe bleu turquoise et se tient légèrement en retrait des autres invités pour ne pas être démasqué. Le voici :

© Brightside

Eh oui, il ne fallait pas chercher un esprit volant caché sous un drap blanc, comme nous avons l'habitude d'en voir à la télévision ou dans les livres. C'est bien le fantôme d'une femme très apprêtée qui s'est caché sur l'image. Pour la trouver en moins de cinq secondes, il fallait se concentrer sur ses pieds et ses chaussures translucides.

Ces casse-têtes visuels sont conçus pour donner à votre cerveau un entraînement rapide, vous aidant à analyser des modèles et à repérer des détails cachés. Selon le site internet qui a créé cette image, 99 % des gens qui ont passé ce test l'ont raté au premier essai. Si vous avez trouvé le fantôme rapidement et sans indice, vous avez clairement un cerveau et une vision très développés, félicitations !