Voici les revenus nécessaires pour faire partie des classes populaires, moyennes ou aisées

C'est l'obsession du moment, en cette période où il est question d'une hausse des impôts : protéger les plus démunis, ne pas impacter la classe moyenne et toucher au portefeuille des plus riches. Un triptyque qui ne cesse d'être martelé mais qui est pour le moins abstrait. Car à vrai dire, comment déterminer si l'on est pauvre, dans la moyenne ou plutôt aisé ? Les revenus seuls ne comptent pas, il est aussi question de la composition du foyer. Avoir ou ne pas avoir d'enfant ne permet pas la même latitude financière. Être en couple ou célibataire non plus.

Une récente étude établit avec précision des catégories sociales en fonction des revenus et des membres du foyer. Etablie par l'Observatoire des inégalités, elle met au jour une classification qui offre une vision plus précise des catégories sociales. Et permet ainsi aux Français de se situer, en fonction de la composition de leur foyer.

© Observatoire des inégalités

Les chiffres ont été établis à partir des données recueillies par l'Insee pour l'année 2022. Ils prennent en compte le salaire, évidemment, mais aussi les prestations sociales et sont calculés après paiement de l'impôt sur le revenu. Cela a permis à l'organisme de calculer les revenus nécessaires pour appartenir à ces classes, en fonction du type de ménage.

Par exemple, une personne seule est considérée comme pauvre si son revenu est inférieur à 1014 euros par mois. Jusqu'à 1608 euros, elle appartient à la classe populaire, et entre 1608 et 2941 euros à la classe moyenne. Elle est qualifiée d'aisée au-delà de 2941 euros et de riche au-dessus de 4055 euros par mois.

Pour un couple sans enfant, le seuil de pauvreté se situe à 1521 euros par mois. Ces couples appartiennent à la classe moyenne s'ils disposent de 2413 à 4411 euros, et à la classe aisée si leur revenu est supérieur à 4411 euros. Ils sont riches au-dessus de 5 600 euros.

Pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans, ils sont classés comme pauvres si leurs revenus sont inférieurs à 2534 euros mensuels, parmi la classe moyenne entre 4201 et 7352 euros et comme riches au-delà de 10 138 euros.

Pour l'Observatoire des inégalités, le seuil de pauvreté correspond à la moitié du revenu médian, c'est-à-dire le revenu en-dessous duquel se situe 50% de la population et au-dessus duquel se place l'autre moitié. Les catégories populaires regroupent toutes les personnes dont les revenus se situent dans les 30% les plus bas. Les classes moyennes se trouvent ensuite au-dessus, juste avant les classes aisées. Celles-ci correspondent aux 20% les plus riches. Le seuil de richesse est fixé au double du revenu médian.