La raison pour laquelle on vous demande d'ouvrir les stores des hublots dans l'avion est une question de vie ou de mort

Ouvrir les stores des hublots dans les avions est obligatoire pour plusieurs raisons, notamment de sécurité.

Prendre l'avion, c'est se plier à un grand nombre de règles, communiquées par le personnel des géants du ciel. Parmi elles, le geste apparemment anodin d'ouvrir les stores des hublots revêt une importance cruciale, non seulement pour le confort des passagers, mais aussi (et surtout) pour la sécurité générale du vol. L'une des raisons primordiales pour lesquelles on vous impose d'ouvrir les stores des hublots lors du décollage et de l'atterrissage de l'appareil est la nécessité d'assurer une visibilité optimale des conditions extérieures.

En cas d'urgence, il est impératif d'avoir le maximum de clarté dans l'appareil pour bien évaluer le danger. Les membres de l'équipage peuvent mieux repérer d'éventuels obstacles, évaluer les conditions météorologiques et réagir de manière plus précise et efficace. Un rôle essentiel lors d'une panne de moteur, du blocage du train d'atterrissage, de fumées, de casse...

Ces problèmes techniques peuvent également être repérés par les passagers attentifs, qui vont alerter l'équipage sur des situations inhabituelles ou des signes précurseurs de problèmes. Par ailleurs, en ouvrant les stores, les passagers peuvent rapidement repérer les sorties de secours les plus proches. En situation d'urgence, cette information cruciale peut faire gagner un temps précieux, facilitant une évacuation rapide et ordonnée de l'appareil.

L'ouverture des stores des hublots dans les avions est aussi une question de confort des passagers : voir l'extérieur permet notamment d'atténuer les effets du décalage horaire, mais aussi, s'il fait jour, de ne pas être aveuglé par la lumière en cas d'évacuation.

Ouvrir les stores des hublots dans les avions n'est donc pas une fantaisie d'hôtesse de l'air, mais bien un impératif de sécurité de tous. D'ailleurs, ces petites fenêtres rondes constituent également pour les appareils des zones fragiles, qui alourdissent la carcasse de l'avion, mais qui se révèlent, pour l'instant, indispensables. Parmi les prototypes avancés pour le futur de l'aviation, certaine compagnies - comme Emirates Airlines - rêvent de supprimer ces hublots, proposant par exemple de les remplacer par des écrans diffusant des paysages virtuels.

Sans ouverture sur l'extérieur, les avions seraient moins coûteux à la fabrication, mais aussi plus légers et plus rapides, consommant ainsi moins de carburant. Mais pour l'heure, aucun appareil de ce type n'a été développé.