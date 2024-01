Voici à quoi ressembleront nos chiens dans 10 000 ans

À quoi ressembleront les chiens du futur ? Des généticiens prédisent l'avenir canin avec l'aide de l'intelligence artificielle.

On pense souvent à l'avenir de la planète, des humains, des espèces sauvages... Mais les visionnaires que nous sommes ont-ils pensé au futur de nos chiens ? Vous-êtes vous déjà imaginé à quoi pourraient ressembler nos compagnons à quatre pattes dans des milliers d'années ? Les généticiens de Basepaws, une entreprise américaine spécialisée dans les tests génétiques pour animaux de compagnie, ont décidé d'enquêter sur la question.

En s'appuyant sur leurs propres recherches génétiques, ils ont imaginé comment les races modernes pourraient évoluer en quelques dizaines de milliers d'années. Les généticiens ont aussi fait appel à un vétérinaire, nommé Henry Ward, qui a développé des projections en fonction de deux scénarios liés aux changements climatiques : un réchauffement global de notre planète ou, à l'inverse, le début d'une ère glaciaire. Ils ont enfin demandé à l'intelligence artificielle d'illustrer en images l'évolution canine. Des images publiées ensuite sur le site spécialisé Interesting Engineering.

Dans le premier de ces deux scénarios, le changement climatique mondial affectera la manière dont les gens peuvent nourrir et prendre soin des chiens. Selon le vétérinaire Henry Ward, l'augmentation des températures de la Terre entraînera une pénurie de ressources, donc moins de nourriture et donc une perte de poids de nos animaux de compagnie. Cela pourrait aller, selon les chercheurs, jusqu'à la réduction de leur corps. Les petits organismes, qui nécessitent moins de nourriture et d'énergie que les gros animaux, sont donc mieux armés pour se refroidir en cas de fortes températures.

Il est également avancé par Henry Ward que les chiens pourraient développer des tons de peau plus foncés et perdre leur pelage en cas de réchauffement climatique. Dans ce scénario, les animaux adopteraient un mode de vie nocturne et se doteraient donc de plus grandes oreilles par exemple, pour chasser plus facilement dans le noir.

Cliquer sur l'image pour zoomer. © Basepaws

Dans le deuxième scénario envisagé par cette équipe de chercheurs, si le climat tend vers un refroidissement global et brutal, les chiens développeraient inévitablement une fourrure plus épaisse et volumineuse pour les maintenir au chaud. Difficile pour les chercheurs de prévoir, dans ce cas de figure, un changement de taille des animaux, mais ceux-ci devraient accumuler plus de graisse, qui constitue pour eux une réserve d'énergie.

Cliquer sur l'image pour zoomer. © Basepaws

Les chiens pourraient aussi revenir à une morphologie plus primaire, semblable à celle de leurs ancêtres les loups par exemple. Dans le scénario le plus extrême de refroidissement de la Terre, ils pourraient même entrer en compétition avec les humains pour la chasse ! Imaginez-vous votre fidèle compagnon vous courir après pour vous faire la peau ? Difficile.

D'autant plus que rien ne permet d'affirmer que les animaux de compagnies seront toujours à nos côtés dans toutes ces années. Quant à savoir comment ils évolueront réellement, avec ou sans poils, plus ou moins grand... l'intelligence artificielle peut se tromper !