Personne ne le voit mais ce petit trou dans un hublot d'avion est essentiel

Ce minuscule trou situé dans la vitre d'un hublot d'avion a une importance vitale.

Dans un hublot d'avion, rien n'est laissé au hasard. Ni sa forme, ni sa fabrication. Les fenêtres des avions sont composées de trois couches, chacune ayant une fonction spécifique. Sa forme également n'a pas été étudiée au hasard. Bien que cela puisse ressembler à un choix esthétique, cette forme ovale est avant tout dictée par des contraintes de sécurité. Pourtant, au début de l'aviation, les hublots étaient... carrés ! Mais après plusieurs accidents - souvent tragiques en avion - les constructeurs ont opté pour une forme ovale.

Au milieu du XXe siècle, en plein développement de l'aviation, les avions ont commencé à voler à des altitudes plus élevées, ce qui leur permettait d'éviter les turbulences et d'autres conditions météorologiques défavorables. Cela visait également à réduire la résistance de l'air et, par conséquent, la consommation de carburant. Les vols à haute altitude sont ainsi devenus plus courants, entraînant des changements cruciaux dans la conception des appareils eux-mêmes.

C'est cette montée en altitude qui a amené les concepteurs à se tourner vers des hublots ovales, si bien que les fenêtres arrondies sont désormais sur tous les avions ou presque. Cette forme ovale est, pour résumer, plus adaptée pour distribuer uniformément la tension générée par la différence de pression dans les avions. Elle doit évidemment être accompagnée de matériaux particulièrement résistants.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les fenêtres des avions ne sont pas en verre, mais en acrylique, un matériau plus solide et durable. Chaque hublot d'avion est composé de trois épaisseurs : une couche interne, la plus proche du passager, qui sert de protection pour éviter le contact avec les autres couches subissant la pression ; une couche externe qui fait partie de la structure de l'avion et supporte la pression à ces altitudes et enfin une couche intermédiaire en renfort pour maintenir la pression en cas de dommage à la fenêtre extérieure.

Mais un autre minuscule détail pourrait déjà avoir attiré votre attention à bord d'un avion : ce tout petit trou, situé en bas du hublot. Ce petit trou à l'intérieur des fenêtres de l'avion, dont la taille n'excède pas quelques millimètres, joue un rôle essentiel pour éviter des problèmes de pression dans l'avion : il agit comme une valve et régule la pression entre la fenêtre intérieure et extérieure.

Comme on peut le voir, dans le monde de l'aviation, rien n'est laissé au hasard, même les détails les plus petits ! Et c'est tant mieux, les accidents en aviation étant inévitablement les plus mortels...