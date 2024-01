Il existe une façon d'allonger la durée de vie de votre chien - voici comment

Des scientifiques ont révélé un facteur simple qui agit sur la durée de vie de votre animal.

Il existe une multitude de façons de rendre votre chien heureux. De l'attention, des soins, des jeux, des promenades, une alimentation adaptée... Il n'existe pas de mode d'emploi défini pour que votre compagnon à quatre pattes mène une vie de rêve, mais il existe certains facteurs indispensables. Car une vie heureuse peut également être, pour nos animaux de compagnie, synonyme d'allongement de l'espérance de vie.

On évalue la durée de vie d'un chien entre 10 et 13 ans, toutes races confondues. Il est également estimé que la race de chien ayant la longévité la plus élevée est le Jack Terrier, selon une étude de 2022, qui définit cet âge à 12,72 ans en moyenne. Mais la durée de vie d'un chien peut varier du simple au triple. Le plus vieux chien du monde a vécu plus de trente ans !

A noter également qu'en règle générale, les petits chiens vivent plus longtemps que ceux de grande taille. Les chiens de race sont également plus fragiles que leurs cousins croisés. Si la génétique joue un rôle primordial dans la longévité de nos animaux à poils, il y a certains facteurs sur lesquels vous pouvez jouer directement, influençant au passage l'espérance de vie de votre animal.

Pour allonger la durée de vie de son chien, il existe plusieurs conseils : donner une alimentation équilibrée, surveiller sa bonne santé, combler ses besoins physiques (masticatoire, intellectuel) et surtout : sociaux ! Et oui, selon une étude publiée dans la revue Evolution, Medicine et Public Health, il est indispensable pour les chiens de bénéficier de la compagnie d'autres chiens, mais aussi d'humains. Ce qui peut influer sur leur bonheur et donc, leur durée de vie.

Pour arriver à ce constat, les chercheurs américains ont étudié plus de 21 000 chiens de plusieurs races, âges et poids, ayant une alimentation et des activités physiques variables. Forts de leur observation, il leur est apparu que le facteur socialisation était cinq fois plus important que les autres sur la santé de ces animaux. "Comme pour de nombreux animaux sociaux, y compris les humains, avoir davantage de compagnons sociaux peut être très important pour la santé du chien", appuie dans cette étude la biologiste Bri McCoy de l'Arizona State University.

Plus surprenant, certaines compagnies peuvent toutefois avoir un impact négatif sur la santé des chiens : "Nous avons constaté que le temps passé avec les enfants avait en réalité un effet préjudiciable sur la santé du chien, a déclaré Layla Brassington, une autre chercheuse participant à l'étude. Plus il y a d'enfants ou de temps que les propriétaires consacrent à leurs enfants, moins ils en ont pour leurs enfants à fourrure." L'enquête conclut que "le message à retenir est le suivant : avoir un bon réseau, de bons liens sociaux est bon pour les chiens qui vivent avec nous."