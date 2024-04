Cet hôtel sur une île de rêve offre l'une des plus belles vues du monde

Cet hôtel offre une vue d'exception sur une baie magique. Il a conquis de nombreux experts.

C'est une splendeur qui se mérite mais qui ravit tous ses visiteurs : dans les replis cachés de la mer d'Andaman, se cache un hôtel de luxe qui, années après années, se taille la part du lion dans les classements des hébergements offrant des vues d'exception. Imaginez-vous quittant la terre ferme pour rejoindre ce lieu magique. Après un voyage en bateau à moteur depuis la marina d'Ao Po, les voyageurs sont immédiatement enveloppés par la beauté de la région et ses particularités.

Le trajet lui-même fait partie de l'expérience. Les heureux élus peuvent naviguer entre des îles aux formes uniques, des roches sédimentaires telles des sculptures naturelles. Au fur et à mesure de la journée, et selon l'ensoleillement, c'est une palette de gris, de rouille et de crème qui se dessine devant les yeux des visiteurs. La baie a abrité de nombreux tournages, du volet de la saga James Bond "L'homme au pistolet d'or" en 1974 avec Roger Moore dans le rôle titre jusqu'à une récente saison de Koh Lanta.

© KIATTIPONG PANCHEE/Six Senses

Enfin, vient le temps de l'arrivée et du débarquement. Au cœur de cette splendeur, l'hôtel Six Senses Yao Noi en Thaïlande se dresse comme un sanctuaire luxueux. Il n'est d'ailleurs accessible que par bateau. Niché entre les provinces de Phuket et Krabi, ce complexe insulaire promet une échappée belle dans l'une des plus spectaculaires mises en scène naturelles au monde : la baie de Phang Nga. L'hôtel a raflé ces dernières années de nombreux prix et séduit les experts de magazines de voyage et de luxe comme les sondeurs du magazine Condé Nast Traveller.

Les villas, construites en harmonie avec l'environnement, sont disséminées sur une colline offrant une vue imprenable sur la mer et la jungle environnante. Les matériaux utilisés, tels que le bambou et les feuilles de palmier, témoignent d'un respect pour les traditions locales. L'architecture s'inspire ainsi des cabanes traditionnelles en bois sur pilotis, avec des toits de chaume.

Ouverte depuis peu, la villa privative "The View" (dont le nom va droit au but !) est l'incarnation ultime de cette expérience de luxe. Offrant une vue à 360° sur les îles voisines et la baie, elle propose non seulement une piscine à débordement, un cinéma privé, une salle de fitness et une salle à manger, mais aussi un lit situé au-dessus d'une cascade visible à travers un plancher en verre. Un lieu rêvé pour une lune de miel inoubliable, mais pas accessible à toutes les bourses : comptez tout de même 500 euros la nuit... en basse saison !