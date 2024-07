C'est Bali à deux heures de Paris, cet hôtel est idéal pour un week-end de rêve

Cet hôtel dispose de l'une des plus belles piscines et d'une ambiance étonnante qui vous transporte à des milliers de kilomètres de cette capitale européenne.

C'est sans doute l'une des plus belles piscines d'hôtel au monde... Pas forcément par ses dimensions, loin du standard olympique de 50 mètres, ni par sa vue sur la mer ou par sa terrasse mais tout simplement par l'ambiance qu'elle dégage. La piscine de cet hôtel donne le ton d'un voyage dépaysant où, sitôt passée la porte, vous embarquez pour les charmes de Bali, l'une des destinations les plus courues de la planète.

L'illusion est parfaite : on se croirait à Bali, entre les palmiers et les penjors balinais, ces mâts traditionnels ornés, emblèmes de l'île indonésienne. L'expérience ne s'arrête évidemment pas là. L'art de la table n'est pas oublié avec un restaurant reconnu, le Chapung où le chef balinais propose une cuisine fusion aux influences asiatiques.

Mais cette fois, pas question de traverser le globe et d'endurer de longues heures d'avion ! Si la chaîne d'hôtels possède aussi un établissement à Bali, cette oasis tropicale est nichée au coeur de l'une des villes les plus attirantes d'Europe. Elle est ainsi à seulement deux heures de Paris par avion, de quoi rêver d'une expérience balinaise lors d'un simple week-end ou un city-break au printemps.

Oui, cet endroit existe : bienvenue à l'hôtel Manon Les Suites... à Copenhague ! Derrière le nom visiblement français (sans que l'on ait pu en trouver la raison), se cachent de nombreux clins d'oeils et hommages au "hygge", cet art de vivre scandinave qui prône une atmosphère chaleureuse pour des moments cosy et réconfortants. L'hôtel est ainsi une merveille de mixité où les charmes de l'ambiance nordique se marient avec le calme et la végétation luxuriante de Bali. Chacune des suites de l'hôtel affiche un design qui marie subtilement les influences nordiques et balinaises. La décoration reprend ce principe avec l'utilisation de bois, de plantes suspendues et de lampes artisanales.

L'eau est bien sûr au centre de l'ambiance prônée, avec en clou du spectacle la fameuse piscine, la "jungle pool", véritable emblème de l'établissement. La terrasse sur le toit est un autre univers à découvrir. En journée, elle offre une vue imprenable sur la ville, tandis que le soir, elle se transforme en un espace convivial où l'on peut siroter un cocktail sous les étoiles. Juste à côté, le spa fusionne l'ambiance sereine balinaise avec ses spas et piscines et la chaleur des bains nordiques (et des saunas bien sûr), offrant un autre espace de détente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Manon les Suites est à deux pas des fameux lacs de Copenhague, dont le Peblinge Sô. Il est aussi proche du quartier historique de Christinia, facilement joignable en vélo comme la célèbre Rundetarn, la tour d'observation qui offre un point de vue unique sur la capitale danoise. Une fois la journée bien remplie achevée, le calme de l'hôtel saura séduire les explorateurs les plus fourbus ! De quoi oublier aussi le prix de cette escapade ? Le succès du Manon Les Suites, établissement 5 étoiles, a sa rançon : outre une réservation à l'avance conseillée, le prix de la nuitée peut aisément dépasser les 500 euros.