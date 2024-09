Oubliez les pâtes, cet expert du voyage donne le plat à commander dans l'avion pour enfin profiter d'un bon repas

Vous ne savez jamais quel menu demander lorsque vous êtes dans l'avion ? Ce spécialiste des voyages recommande de goûter ce plat, meilleur que les autres.

La nourriture servie dans les avions n'a pas bonne réputation. Tout comme celle des hôpitaux, elle est connue pour être assez fade et peu appétissante. Bien que les compagnies semblent fournir de véritables efforts pour améliorer l'expérience des voyageurs ces dernières années, ce manque de goût s'explique par deux facteurs et ne risque pas de changer tout de suite. Les transporteurs aériens conçoivent généralement leurs plats pour ne perturber aucun palais. Imaginées pour plaire à des milliers de passagers aux goûts très variés, les assiettes sont traditionnellement peu relevées, sans poivre et sans sel.

Habitué à prendre l'avion plusieurs fois par mois, le journaliste de voyage David Farley a également expliqué que l'altitude complique la conservation des saveurs. "Des études scientifiques (menées par l'Institut allemand Fraunhofer Ndlr) ont montré qu'une combinaison de changements dans la pression de l'air dans la cabine et d'une réduction de l'humidité à 35 000 pieds dans les airs réduit la sensibilité de notre palais aux saveurs sucrées et salées d'environ 30 %", a-t-il indiqué dans les colonnes du Washington Post. Le journaliste est donc parti à la recherche du meilleur repas possible dans les airs. Après avoir goûté à tous les plats disponibles, dont les options végétariennes et à faible teneur en sodium, il a divulgué celui qu'il demande désormais à chacun de ses embarquements.

© ADIL BENAYACHE/SIPA

Après analyse, l'Américain conseille de demander un plat assez relevé, même si l'on n'apprécie pas les épices au quotidien. Selon lui, le menu hindou est donc l'alternative optimale. David Farley explique que contrairement au sel et au sucre, les épices ne sont pas affectées par l'altitude. Les plats hindous conservent donc mieux leurs saveurs que les autres, même lors d'un trajet de plusieurs heures au-dessus de l'océan.

Certains consommateurs ont également classé d'autres plats recommandables pour les voyages en avion. Sur le site Airlinesmeals, on apprend par exemple que le Bœuf Bulgogi, créé par le chef coréen Masatoshi Ishimoto, est très apprécié des passagers de première classe de Delta Air Lines. À l'inverse, le top trois des plats à ne pas tenter est : le poulet aux pommes de terres, les raviolis aux épinards et le sandwich au pain blanc.