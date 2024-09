Tout le monde le fait sur son frigo, ce geste peut coûter très cher en réparation

Bien que très jolis et chargés de souvenirs, ces petits objets sont très dangereux pour certains frigos.

À chaque destination, son petit aimant souvenir. Qu'ils représentent le pays visité, sa spécialité culinaire ou son paysage emblématique, ces magnets colorés sont l'achat incontournable des vacances pour bon nombre de touristes.

Offerts à la famille ou aux amis, ou alors gardés pour soi, ces aimants finissent très souvent au même endroit : collés à la porte de notre superbe frigo. Bien que très agréable pour se remémorer de bons moments à chaque fringale, cet emplacement s'avère problématique, voire nocif pour certains produits.

En effet, le champ magnétique créé par les aimants peut entrer en conflit avec le fonctionnement des panneaux numériques placés à l'intérieur de certains frigidaires. Presque imperceptible dans les premiers temps, ce dysfonctionnement pourrait entrainer une vraie panne handicapante au quotidien. Mais rassurez-vous, cette défaillance ne concerne pas l'intégralité des appareils.

Alors que cette pratique n'aura aucun effet sur les modèles anciens ou simples, c'est bien pour les frigos dernier cri qu'elle peut s'avérer dangereuse. Bien sûr, placer un ou deux aimants sur un réfrigérateur qui intègre un écran ne compromettra pas son fonctionnement, car si peu de petits souvenirs n'auront pas d'effet négatif. Cela peut en revanche devenir un réel problème lorsque la porte du réfrigérateur est entièrement recouverte de babioles magnétiques. Pour prévenir tous ces problèmes, vous pouvez installer vos aimants sur des panneaux métalliques prévus spécialement pour cela ou sur vos armoires en acier qui le supporteront très bien.

Il ne suffit pas de se méfier des aimants souvenirs pour prendre soin d'un frigidaire. Pour prolonger sa durée de vie, il est crucial de faire attention à plusieurs autres aspects. Il faut par exemple veiller à le placer à une distance d'au moins 10 cm du mur, et le plus loin possible des sources de chaleur comme le four. Pour éviter de le faire travailler trop fort, il est également important de ne pas y introduire d'aliments chauds, et de ne pas trop le remplir.