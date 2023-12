Ces prénoms ont été donnés pour la première fois aux nouveaux nés en France - de Cheikh-Omar à Yloann, voici les nouveaux prénoms

Chaque année de nouveaux prénoms sont donnés aux nouveaux-nés. A partir des statistiques de l'Insee, voici les prénoms qui ont été donnés aux enfants pour la première fois depuis 1900 en France.

Chaque année, les registres de l'état civil se remplissent de nouveaux prénoms, témoins de l'évolution constante de notre société et de ses influences culturelles. Ainsi, en consultant les dernières statistiques de l'Insee, publiées en 2023 et portant sur les bébés nés en 2022, on peut connaître les dernières tendances.

Pendant que les prénoms classiques comme Gabriel, Léo, Raphaël, Maël, Louis, Jade, Louise, Ambre et Emma continuaient à dominer les classements avec de 4889 à 3158 naissances, une vague de nouveauté a également fait son entrée. Ces nouveaux prénoms, souvent uniques et parfois surprenants, reflètent non seulement les tendances actuelles mais aussi l'audace et la créativité des parents dans le choix du prénom de leur enfant.

De quoi s'agit-il ? De prénoms qui ont été donnés en 2022 mais qui n'avaient jamais été donnés en France depuis 1900, du moins sous cette orthographe. On en dénombre précisément 100 différents. On trouve parmi ces prénoms Cheikh-Omar d'origine arabe, et Cila d'origine brésilienne, chacun attribué à 20 nouveaux-nés. Certains prénoms comme Giona et Hortance, également donnés à 20 enfants, renvoient à des racines anciennes ou littéraires, suggérant un retour aux sources ou une appréciation renouvelée pour l'histoire et la mythologie.

Voici la liste complète des prénoms donnés pour la première fois en 2022 avec pour chacun le nombre de naissances auxquelles ils sont associés.

CAÏNA 20 LANDO 22 ASSENA 27 CHEIKH-OMAR 20 LEYLLA 22 AYMÉE 27 CILA 20 RAJEEV 22 EMIKO 27 CLOEY 20 ADOUM 23 FAILA 27 GIONA 20 AKI 23 ISAEL 27 HORTANCE 20 ATHISH 23 LYROY 27 ITAY 20 AZADI 23 N'FAMADY 27 KAMIYA 20 HENIYA 23 SÉLIMA 27 KANAN 20 TITAÏNA 23 BINTY 28 KAYSSY 20 AGRON 24 CLEOPATRA 28 LIORE 20 ELDEN 24 MADJIGUENE 28 OULEY 20 ELHADJE 24 SOULTANA 28 OXANCE 20 ERI 24 WALFROY 28 TADJ 20 IZAD 24 ALVAR 29 YLOANN 20 KAYSA 24 CHAKA 29 AZADE 21 KIYOMI 24 HOUSSAINE 29 BARAKISSA 21 MATIO 24 MENOUHA 29 BAYO 21 MYWAY 24 NITSA 29 BELKISSE 21 NAKADI 24 ARIADNE 30 HASIB 21 SIFAX 24 DEIVY 30 INO 21 THAYLA 24 SIRIKI 30 LIRIAN 21 THILYAN 24 SVEIN 30 MAMADOU-SALIOU 21 BATOULI 25 SILLA 31 MEÏLA 21 SATA 25 KENA 32 NAHIR 21 THÉRÉSIA 25 TANIT 33 NAY 21 TINHINAN 25 ANSOU 34 SAYLAN 21 ADALIA 26 ORIEL 35 VLADA 21 DRIN 26 DAWOOD 36 WASSILAH 21 INSAAF 26 EVINA 36 ASSEL 22 JAZMINE 26 REAGAN 37 ATHIRA 22 LUPO 26 EFNAN 38 COLINN 22 MATIGUIDA 26 BAKAR 39 DAHA 22 POM 26 EYVANN 22 YCHAM 26

Quels sont les 3 nouveaux prénoms les plus donnés ? "Reagan", en 3e position, tire ses origines de l'Irlande. Ce prénom, d'une beauté sonore distincte, signifie "petit roi", évoquant une certaine noblesse et force de caractère. Il reflète une tendance croissante à choisir des prénoms qui inspirent puissance et distinction. Juste devant, à la 2e place, se trouve "Efnan", un prénom d'origine arabe. Ce nom délicat signifie "fleurs" ou "bouquets", symbolisant la beauté et la délicatesse. Sa popularité montante pourrait être attribuée à une appréciation croissante pour les prénoms qui évoquent la nature et la douceur, reflétant des valeurs de tendresse et de soin.

Enfin, "Bakar", classé premier, est un prénom d'origine africaine, spécifiquement de la région subsaharienne. Ce nom, signifiant "premier né", est souvent choisi pour son caractère traditionnel et sa sonorité forte. Il représente le respect des racines et de l'héritage familial, un thème de plus en plus présent dans le choix des prénoms contemporains. Ces prénoms, bien que nouveaux dans le classement, portent en eux des histoires et des significations qui traversent cultures et générations, illustrant une diversification et une richesse culturelle dans les choix de prénoms en 2022.