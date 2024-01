Je ne travaille que dix minutes par jour et mon patron ne le sait pas - voici comment

Profitant du télétravail, cet employé travaille dix minutes par jour au lieu des huit heures demandées par ses patrons.

Le télétravail a-t-il fait baisser le nombre d'heures travaillées par les salariées ? Rien ne permet de l'affirmer, bien au contraire. Depuis la pandémie de Covid en France, de plus en plus d'entreprises ont décidé de conserver cette pratique, dont profitent tout de même certains petits malins. C'est le cas d'un utilisateur anonyme de la plateforme Reddit, qui racontait dans une publication avoir totalement surfé sur la vague du télétravail pour... faire autre chose de ses journées.

En automatisant la plupart de ses tâches quotidiennes, cet employé informatique affirme ne travailler plus que... dix minutes par jour ! "J'ai automatisé mon travail il y a plus d'un an et je ne l'ai dit à personne", est même titrée sa publication sur le forum, qui a déclenché une vague de commentaires et de réactions. Le job de ce salarié, employé d'un cabinet d'avocats de taille moyenne, est de traiter les preuves numériques utilisées lors des procès dont sont chargés les conseils de son entreprise.

Ce travail sur des éléments confidentiels nécessite un contrôle sans faille et quotidien. Depuis la pandémie de Covid, l'employé a demandé à télétravailler, avant de développer des techniques pour alléger ses journées. "En une semaine environ, j'ai pu écrire, déboguer (chercher et corriger des problèmes informatiques ndlr.) et perfectionner un script simple qui effectuait l'intégralité de mon travail", explique-t-il sur Reddit.

Depuis la mise en place du script, ses journées de travail sont complètement transformées : "Je pointe tous les jours, je joue à des jeux vidéo ou je fais ce que je veux, et en fin de journée, je vérifie les journaux pour m'assurer que tout s'est bien déroulé... puis je pointe à nouveau. Je ne suis à mon bureau peut-être que 10 minutes par jour." Si le télétravail a permis à de nombreux employés de gagner en confort de vie, il a donc également permis à quelques chanceux de minimiser leur charge et leur temps de travail au profit d'autres activités de loisirs.

En réponse à sa publication sur Reddit, ce spécialiste informatique a reçu des milliers de messages admiratifs, saluant son ingéniosité. "Pendant un moment, je me suis senti coupable, comme si j'arnaquais le cabinet d'avocats, mais j'ai fini par me convaincre que tant que tout le monde est content, il n'y a pas de mal. Je fais exactement ce pour quoi ils m'ont embauché, tout le travail est effectué dans les délais et je profite de ma vie. Gagnant, gagnant pour toutes les personnes impliquées", justifie-t-il dans sa publication.