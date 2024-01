Cette technique permet de garder la chaleur à la maison et vous fait faire des économies cet hiver

Garder la chaleur dans son logement est un vrai défit l'hiver, surtout quand les températures sont négatives. Grâce à cette technique, vous gagnerez en confort et éviterez de faire exploser votre facture de chauffage.

Avec ce froid qui s'installe en France et la hausse des prix de l'électricité et du gaz, on craint tous de voir notre facture d'énergie flamber cet hiver. Pour vous aider à limiter vos dépenses énergétiques, on regorge de bons conseils comme fermer les volets, mettre des rideaux thermiques, installer des grands tapis chauds, porter des gros pulls en laine, mettre des plaids sur les canapés, ne pas disposer le canapé et les les lits le longs des murs qui donnent à l'extérieur, etc. Mais cela n'est pas forcément suffisant.

Pour aller encore plus loin et faire d'avantage d'économies, vous pouvez aussi améliorer l'isolation, changer les fenêtres ou encore votre système de chauffage. Mais cela demande de faire des travaux et coûte pas mal d'argent. Une solution moins connue peut vous permettre de réduire les pertes de chaleur de vos fenêtres jusqu'à 33 % en hiver et ainsi vous faire faire des économies de chauffage.

Comme solution d'appoint, vous pouvez ainsi agir en renforçant l'isolation de vos fenêtres contre le froid en installant des films thermiques sur les vitres. Ce n'est certes pas la meilleure solution, mais cela permet, à moindre coût, d'isoler vos fenêtres contre l'air froid venant de l'extérieur et de faire des économies non négligeables, en attendant de pouvoir investir dans de plus gros travaux. Il existe deux types de film que vous pouvez installer sur vos fenêtres, que vous trouverez facilement en magasin de bricolage.

Le premier est un film isolant de survitrage, rétractable à chaud que l'on pose sur le cadre intérieur de la fenêtre. Avant de poser le film, préparez la fenêtre en enlevant toutes les saletés, sur la vitre, mais aussi le cadre. Fermez la fenêtre et laissez sécher. Posez le scotch vendu avec le film sur le cadre. Une fois le scotch mis tout le long du cadre, appuyez fermement partout sur le scotch, puis retirez la protection du scotch en commençant en haut de la fenêtre. Coupez le film à la bonne taille et déroulez-le le long de la fenêtre par sections d'environ 20 cm, retirez le papier protecteur et collez le film sur le scotch. Chauffez le film avec un sèche-cheveux pour le rétracter. Une fine couche d'air se crée entre le vitrage et le film.

La deuxième solution est le film isolant thermique adhésif basse émissivité qui agit comme un survitrage et permet aussi de réduire les pertes thermiques. Il est beaucoup plus robuste et durable que le premier film. Facile à installer, vous n'avez qu'à suivre les explications de la notice. Ces films sont presque invisibles et laissent passer la lumière. Un autre avantage, il existe des films toutes saisons qui pourront aussi isoler de la chaleur en été. En moyenne, un film isolant anti froid coute entre 5 et 45 euros le m². En moyenne, prévoyez 15 € par m². Certes, c'est une dépense en plus, mais vous gagnerez en confort et ferez des économies d'énergie sur le long terme.