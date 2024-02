Ce pays de rêve en Europe cherche de nouveaux habitants et offre des maisons à 12 centimes

Dans ce pays d'Europe, il est possible d'acheter une maison pour seulement quelques centimes.

Les opérations de communication visant à brader des maisons pour attirer les acheteurs ne sont pas nouvelles. Récemment, c'est l'Italie qui proposait des biens à un euro seulement, créant un engouement médiatique international et encourageant au passage des centaines de personnes à déménager dans des villages perchés sur des collines et des villes balnéaires italiennes. Dans cette lignée, c'est aujourd'hui un autre pays européen qui reprend l'initiative et va encore plus loin, proposant une opportunité incroyable pour franchir le pas et s'installer à l'étranger.

Le très sérieux média américain Forbes raconte l'initiative improbable mise en place par cette petite ville de Croatie pour attirer les acheteurs du monde entier : elle propose des maisons à un prix symbolique - mais précis - de 13 centimes de dollars (soit un peu moins de 12 centimes d'euros). À l'image du programme immobilier bon marché en Italie, la communauté a lancé ce projet pour pallier son déficit démographique.

Legrad est une petite ville rurale située au Nord-Est de la Croatie, le long de la sinueuse rivière Drava, qui sert de frontière avec la Hongrie. La ville offre beaucoup d'espaces verts, un accès à la nature et des plages fluviales où se prélasser en été. L'effondrement de l'Empire austro-hongrois il y a un siècle et la redéfinition des frontières ont relégué la ville autrefois prospère à un rang périphérique. La petite communauté compte actuellement seulement 2000 habitants et souhaite faire gonfler ce chiffre. Alors pour réaliser ce rêve, le conseil municipal de la ville a lancé un invraisemblable projet visant à attirer des familles à Legrad.

Ainsi, les autorités ont annoncé la distribution, quasi gratuite, des maisons de la ville, ou plutôt de les vendre pour le prix symbolique de 13 centimes. Un prix qui n'a pas été fixé au hasard puisqu'il correspond à un kuna, l'ancienne monnaie de la Croatie avant leur passage en euro au premier janvier 2023. Legrad avait déjà tenté cette tactique pour attirer l'attention des médias et ainsi attirer les jeunes acheteurs : en 2021, la ville avait déjà commencé à vendre des maisons pour un kuna.

"Nous sommes devenus une ville frontalière avec peu de liaisons de transport vers d'autres endroits. Depuis lors, la population a diminué progressivement", déplorait à l'époque le maire de la ville, Ivan Sabolic, interrogé par l'agence Reuters. Cinq maisons avaient alors été vendues et trois familles avaient emménagé dans la ville. Il y a bien sûr quelques conditions à remplir pour postuler à l'offre et espérer devenir de nouveaux résidents de Legrad. Les candidats doivent avoir moins de 45 ans, être en partenariat marital ou extramatrimonial, ne pas avoir de casier judiciaire et ne pas posséder d'autre propriété.