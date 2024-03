L'Irlande cherche deux personnes pour vivre sur une île de rêve, tous frais payés

Ce job de rêve est-il fait pour vous ? Deux candidats sont recherchés pour devenir gardiens sur une sublime île irlandaise, tous les frais étant inclus dans le poste.

N'avez-vous jamais eu envie de vous évader, loin du bruit des villes, ou de votre quotidien ? Si c'est le cas, cette annonce de job est faite pour vous. Le temps de quelques mois, les volontaires pour se retirer du monde peuvent postuler à un travail des plus originaux. L'île irlandaise Great Blasket, célèbre pour sa nature luxuriante, située au sud-ouest de l'Irlande, au large de Dingle, cherche ses deux nouveaux locataires. Les missions proposées sont simples et attrayantes : accueillir les touristes visitant l'île, en gérer le café et les hébergements.

"Nous recherchons le prochain duo pour gérer le café et l'hébergement de Great Blasket Island", écrivent Billy et Alice, à l'origine de l'offre d'emploi. "Votre rôle est de gérer le café et 4 gîtes sur la Grande Île Blasket. Cela implique de rencontrer et d'accueillir les invités qui passent la nuit, de servir du thé et du café aux visiteurs d'un jour et de s'assurer que les tâches quotidiennes sont respectées", est-il précisé, soulignant le fait qu'il s'agit d'un travail et non de vacances. "Nous recherchons un duo travailleur, responsable et digne de confiance, doté de grandes compétences relationnelles et d'initiative. Attention, ce n'est pas un travail de vacances. La saison peut être TRÈS chargée et vous serez debout la majeure partie de la journée", mentionne l'annonce.

Pour assurer ces missions, en plus d'un salaire, "toute la nourriture et les repas sont inclus dans le poste", mais pas "l'alcool et les articles de toilette". Deux personnes sont recherchées pour ce job, de préférence un couple précise l'annonce, puisque les deux personnes partageront la même chambre. Cette mission dure sept mois : du 1er avril 2024 au 1er octobre 2024.

A noter qu'en cas de mauvais temps, les traversées sont amenées à être annulées et donc, les deux personnes se retrouveraient en repos forcé. Un anglais courant est requis, l'irlandais serait "formidable." Les candidatures sont désormais fermées pour 2024, mais celles pour l'année suivante ouvriront prochainement.

An Blascaod Mór, traduction irlandaise de Great Blasket Island, est un îlot de nature, qui s'étend sur 6 kilomètres de long et s'élève jusqu'à 292 mètres au dessus du niveau de la mer, créant un paysage magnifique de falaises escarpées, de plages et de verdure. Il n'y a aucun habitant à l'année depuis 1954, ce qui en fait le lieu parfait pour toute personne ayant envie, ou besoin, de se retirer temporairement du monde - ou d'échapper à la justice ou aux impôts.

L'île comptait, à son maximum, 175 habitants, puis seulement 22 en 1953. Cette année-là, le gouvernement irlandais à donné l'ordre d'évacuer Great Blasket Island pour plusieurs raisons, notamment le fait que la population vieillissante de l'île n'avait pas accès aux services d'urgence, notamment lors des hivers de plus en plus rudes. La dernière famille à avoir quitté le rocher est la famille Ó Suilleabháin, qui a retrouvé l'Irlande "continentale" en 1954.

Depuis, Great Blasket Island est devenue une réserve naturelle. Elle est notamment un site protégé de reproduction des phoques gris et abrite quelque 13 espèces d'oiseaux marins.