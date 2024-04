Voici une offre d'emploi à laquelle vous n'auriez jamais pensé : compter les manchots en Antarctique

En quête de grands espaces et de nature ? Ce travail au bout du monde est fait pour vous.

Alerte : job de rêve. Pour tous les amateurs de nature, de grands espaces et d'animaux, cette offre d'emploi est faite pour vous : le UK Antarctic Heritage Trust ou UKAHT (Fondation britannique du patrimoine antarctique) cherche chaque saison des personnes pour aller, entre autres, compter les pingouins à l'autre bout du monde. Dans son annonce, l'organisation expliquait début 2024 être à la recherche d'un chef de base, d'un gérant de magasin et de trois assistants.

"Du comptage des pingouins au tri du courrier au bureau de poste le plus méridional du monde, travailler à Port Lockroy en Antarctique est un emploi unique en son genre", peut-on lire sur le compte Instagram de l'UK Antarctic Heritage Trust, dans plusieurs publications vantant son offre d'emploi. Ces postes sont situés à Port Lockroy, décrit comme un lieu "isolé, mais animé" par la fondation, situé sur l'île Goudier, à l'extrême nord de l'Antarctique.

Cette petite île est considérée comme étant l'un des sites les plus visités d'Antarctique, avec plus de 18 000 visiteurs chaque année, selon l'annonce postée sur le site web de l'UKAHT, relayée par le site américain du New York Post. Port Lockroy, aujourd'hui intégralement géré par la fondation, est un endroit particulièrement reconnu par les Britanniques pour son importance scientifique, notamment pour l'étude des animaux, dont les manchots.

Les personnes embauchées pour travailler à Port Lockroy auront pour tâche de "gérer la boutique de souvenirs, de collecter des fonds, d'assurer le fonctionnement du bureau de poste du Territoire Antarctique Britannique, de maintenir et d'entretenir à l'année les bâtiments historiques, d'observer la faune et d'accomplir de nombreuses autres tâches variées et stimulantes", comme l'indique le site web de l'UKAHT.

Pour les volontaires ayant peur des températures, rassurez-vous : les différents postes sont prévus pour la période estivale en Antarctique, soit en plein hiver chez nous. La période de recrutement pour le début d'année 2024 est close mais la fondation compte bien relancer ses offres pour la période allant de novembre 2024 à mars 2025. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les températures à cette période de l'année oscillent autour de zéro, donc largement vivables pour nous autres habitants de régions tempérées.

Malgré les températures relativement douces (pour l'Antarctique), travailler à Port Lockroy n'est pas pour les "cœurs fragiles", met toutefois en garde l'UKAHT. Il n'y a pas d'eau courante - et pas de douches ni de toilettes munies de chasse d'eau. Il n'y a que peu d'électricité, aucun service de téléphone portable et un "internet limité". Dans son annonce, la fondation enfonce le clou : l'hôpital le plus proche se trouve en Argentine. Mais tout de même, le job consiste simplement à surveiller les manchots, après avoir reçu une formation sur place et en échange d'un rapport écrit en fin de mission. Pas si sorcier, à condition d'aimer le calme, l'isolement du monde extérieur, la neige et les manchots bien sûr !