Si vous possédez cet objet très répandu dans les années 80, ne le jetez surtout pas - il peut valoir une fortune

Fouillez dans vos vieux placards, vous allez peut-être y trouver un accessoire vintage emblématique des années 80 que vous pourrez revendre plus de mille euros.

C'est bien connu, les tendances sont un éternel recommencement. Chaque décennie, plusieurs vêtements et objets que l'on pensait définitivement disparus refont surface et séduisent de nouveaux consommateurs. Et 2024 n'est pas une exception à cette règle. Aujourd'hui plus que jamais, les années 80 ont la cote auprès des Français.

Des pantalons taille basse aux coupe-vents fluo en passant par les coupes mulets, on croirait parfois être revenus 40 ans en arrière. Mais la mode est loin d'être le seul aspect de notre quotidien qui s'inspire des eighties ces derniers mois. Énormément de consommateurs cherchent également à se procurer les objets représentatifs de l'époque. L'appareil photo Polaroid, connu pour imprimer les clichés dès qu'ils ont été pris, charme de plus en plus de monde. Les téléphones à clapets se refont également une jeunesse, si bien que de très gros noms, comme Samsung et Nokia, recommercialisent leurs modèles phares depuis quelques mois.

Un autre accessoire tout aussi rétro se revend actuellement quelques centaines, voire milliers d'euros sur les sites de particuliers. Aperçu, entre autres, dans la série Stranger Things et dans les films OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire et Les gardiens de la Galaxie, ce gadget culte était complètement révolutionnaire à l'époque. Il a permis à n'importe qui d'écouter la musique qu'il veut où il le veut et quand il le veut. Vous aviez deviné, on parle évidemment des baladeurs Walkman de la marque Sony.

Le walkman © Sony

Depuis remplacé par des écouteurs avec, puis sans fil ainsi que par des casques audio ultra-immersifs, il compte toujours un bon nombre d'adeptes, prêts à tout pour revenir aux basiques. Certains de ces puristes vont même jusqu'à débourser de petites fortunes sur les sites de revente. Sur Ebay par exemple, on trouve plusieurs modèles en bon état à 300, voire 400 euros. Les kits Sony TPS-L2 bleu métallisé, tout premiers baladeurs à avoir été vendus sur le marché en 1979, peuvent même atteindre plus de 1 600 euros ! Un petit trésor.

Pour surfer sur la vague old school, Sony n'a pas perdu de temps. La société japonaise a annoncé en mai 2024 la commercialisation d'un tout nouveau modèle de Walkman. Vendu pour la somme de 399 euros, le baladeur nouvelle génération garde l'esthétique de ses prédécesseurs et permet uniquement d'écouter de la musique et de télécharger des applications musicales. Rétro dans l'esprit, mais pas dans le fond, il est tout de même entièrement tactile, compatible à la wifi et au Bluetooth. Le meilleur de deux mondes pour les mélomanes !