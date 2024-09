Les températures vont s'effondrer dans ces départements dès cette semaine, le jour de bascule est très proche

Une fin de semaine marquée par les orages et la baisse des températures se profile. Attention aux précipitations, certains départements sont à surveiller.

Dans le ciel français l'été semble toucher à sa fin. La pluie fait, elle aussi, sa rentrée après des vacances particulièrement courtes. Cette fin de semaine, à l'image des derniers jours, est marquée par la présence d'un système dépressionnaire, avec au programme des températures qui baissent, de la pluie, et des orages à certains endroits. Depuis mardi, une moitié du pays est concernée par la vigilance "orage, pluie et inondation" émise par Météo France, et bien qu'en net recul, le pays sera encore coupé en deux ce week-end, avec d'un côté de l'instabilité, et de l'autre un temps plus sec ponctué de belles éclaircies.

En fin de semaine, la dépression présente sur le golfe de Gascogne continue d'entraîner un temps instable sur l'ensemble du pays. Les intempéries se concentrent sur la moitié est, des Ardennes jusque dans le Gard, ainsi que dans l'extrême sud-ouest. Les départements qui bordent la frontière suisse sont particulièrement sujets à d'importants cumuls de pluie jusqu'à vendredi. En Corse aussi le temps est particulièrement capricieux alors que dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest, le risque d'averses est plus limité.

© La Chaîne Météo

Côté températures, cette fin de semaine marque la fin de la vague de chaleur, présente sur l'ensemble du territoire depuis le début des Jeux paralympiques. Jeudi et vendredi sont d'ores et déjà annoncés comme les jours les plus frais de la semaine avec 17°C en moyenne, soit trois degrés de moins qu'en début de semaine. Localement, cette baisse de température est moins marquée. Dans la moitié nord, on peine à dépasser les 20°C dans l'après-midi alors que sur le bassin méditerranéen, plusieurs départements bénéficient encore d'une moyenne autour de 25°C. La tendance globale indique un passage en dessous des normales de saison et la fin des nuits tropicales.

Pour le week-end, la tendance ne semble pas s'inverser, bien que les météorologues n'apportent pas encore de garantie en matière de fiabilité. Pour samedi, La Chaîne Météo prévoit un "temps menaçant et orageux dans le sud" et de "belles éclaircies avec des températures globalement de saison" pour le nord. Dimanche, la dépression se poursuit et remonte vers le nord-est.

Le bassin méditerranéen risque de subir de nouveaux orages tandis que le nord-est et le sud-ouest devraient être épargnés par les intempéries, malgré la présence de quelques nuages. Les températures annoncées remontent légèrement dans la moitié nord avec 23 à 25°C, dans l'Est, le bassin parisien et le nord. Au sud par contre, elles continuent de chuter en raison du risque orageux. Attention aussi aux risques de crues en cas d'orages.