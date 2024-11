Cette boisson star du petit-déjeuner pourrait disparaître - les experts sont déjà inquiets

Faire le plein d'énergie le matin pourrait devenir beaucoup plus compliqué ces prochains mois. Une boisson adorée du petit déjeuner pourrait devenir introuvable.

Le petit-déjeuner est un moment sacré pour des millions de personnes. Tartines, céréales, fruits, jambon, œufs brouillés... Il ne faut rien se refuser pour prendre des forces lors du repas le plus important de la journée. Et en plus de se nourrir, il faut penser à s'hydrater avec de l'eau ou des boissons.

Café, chocolat chaud, thé... Chacun a ses préférences pour se revigorer au saut du lit. Pourtant, les habitudes de milliers de personnes pourraient être chamboulées très prochainement. Une boisson pourrait en effet être amenée à disparaître de nos supermarchés. En fait, c'est à cause du mauvais temps et d'une maladie appelée "maladie du dragon jaune", qui assèche et ravage les arbres, que ce jus star du petit-déjeuner viendra peut-être à manquer. C'est principalement le Brésil, principal producteur de ce nectar, qui souffre d'une importante dégradation des conditions de culture.

Le prix du jus d'orange, a évidemment souffert de ces problèmes. Il n'avait d'ailleurs jamais été aussi élevé sur les marchés financiers. Il s'élevait à 4,92 dollars le pound (soit 4,54 euros les 450 g) en mai 2024, soit deux fois plus que l'année dernière à la même période. Une situation dramatique qui fait craindre le pire aux industriels du secteur. Ces derniers redoutent qu'une augmentation des prix imposés aux consommateurs ne provoque une baisse majeure de la consommation de jus d'orange.

Pour pallier cette pénurie inédite, certains producteurs envisageraient de "couper" leur jus d'orange avec de la mandarine. Mais cette solution n'en serait pas réellement une car l'appellation "jus d'orange", très contrôlée, devrait changer et son goût aussi… Cette alternative est néanmoins déjà expérimentée dans plusieurs régions et pays, dont au Japon.

Et les amateurs de jus ne sont pas au bout de leurs peines. En plus de celui à l'orange, le prix du jus de pomme flambe lui aussi, passant de 2,50 euros à 2,80 euros en un an. Cette fois, ce sont les gelées printanières qui ont mis en grande difficulté la Pologne, premier producteur européen de pommes à jus.