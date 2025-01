La bière n'y coûte que 3 euros et les plages sont sublimes, cette destination européenne est une vraie pépite

Vous cherchez une destination ensoleillée pour profiter d'un long week-end ou de quelques jours de vacances ? Cette région de l'Italie est abordable et regorge de trésors.

Rien de mieux que s'évader le temps de quelques jours dans une superbe région connue pour son architecture, sa gastronomie et ses prix abordables.

Là-bas, tous les touristes sont sûrs de trouver une activité qui leur plaira. Tandis que certains se prélasseront sur les superbes plages de sable fin entourées de falaises immenses, d'autres partiront à la découverte des villages blancs typiques du sud de l'Italie. Les plus curieux pourront se balader le long des derniers oliviers qui ont fait le succès international de cette région : les Pouilles.

La destination la plus célèbre des Pouilles est évidemment sa capitale, Bari. Bien que magnifique grâce à ses rues étroites, sa basilique de San Nicola et son architecture monumentale du XIXe siècle, Bari peut être très fréquentée. Nous vous conseillons d'y ajouter la visite de la ville de Lecce pour éviter les touristes. Considérée comme l'une des plus belles cités de l'Italie, celle que l'on surnomme la "Florence du Sud" offre un centre historique baroque magnifique, une quarantaine de palais et un amphithéâtre romain d'une centaine de mètres de long.

Selon la base de données en ligne spécialisée Numbeo, un week-end de 3 jours à Lecce vous reviendra aux alentours de 200 euros. Dans le détail, on peut compter environ 30 euros pour dormir dans l'un des gîtes avec petit déjeuner très développés dans cette région. Un plat dans un restaurant vous coûtera une quinzaine d'euros tandis que les bières seront aux prix de 3 euros.

Le café, lui, coûtera 1,60 € en moyenne. Lecce est facilement accessible à pied et peut être parcourue pour 0 €. De nombreuses randonnées époustouflantes et accessibles à tous les niveaux partent par ailleurs de la ville. Si vous souhaitez découvrir les régions alentours, comptez cependant 3 euros de train.

Lecce et le reste des Pouilles, c'est en moyenne 300 jours de soleil par an. Grâce à cette météo plus que clémente, vous pourrez profiter de votre séjour en dehors de la période des vacances scolaires et donc éviter les bains de foule désagréables. Alors qu'il y fera en moyenne 15 degrés en février, le mercure montera jusqu'à 21 degrés en mai, 31 °C en juillet et ne baissera pas plus que 25 °C en septembre.