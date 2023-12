Le ferry volant prend son envol

Un fabricant de bateaux a lancé la production de ce qui est le premier "ferry volant" au monde. Découvrez les images et surtout la vidéo !

Le constructeur suédois Candela s'est fixé comme objectif de révolutionner le marché des bateaux électriques, et ils comptent le faire en produisant des hydroptères. Ce sont des bateaux électriques dotés d'ailes sous-marines. Comme pour les voitures électriques, il s'agit de réduire la consommation pour maximiser l'autonomie.

Ces ailes soulèvent en effet la coque au-dessus de la surface de l'eau, éliminant ainsi la résistance de l'eau, et, avatantage supplémentaire, le bruit des vagues et les vagues laissées normalement par les bateaux disparaissent – car on vole littéralement au-dessus de l'eau. Les passagers qui ont testé cela avec le nouveau bateau de la marque, nommé C-8, ont eu la sensation très particulière de simplement filer à environ 20 nœuds (37 km/h) alors que le bateau restait complètement horizontal et que le seul bruit qu'ils entendaient était le sifflement du vent.

Candela utilise maintenant cette technologie pour des bateaux encore plus gros, à savoir des ferries. Dès l'été dernier, ils ont pu présenter le concept P-12. Comme le C-8, le ferry se soulève au-dessus de l'eau lorsqu'il atteint 18 nœuds (33 km/h), et il utilise alors également 80 % moins d'énergie que les navires traditionnels rapides, selon Candela. Le ferry a également atteint 30 nœuds (55 km/h), ce qui est un record pour de tels navires à passagers selon les Suédois.

Le P-12 a une autonomie de 50 milles nautiques (un peu moins de 100 kilomètres), il peut donc gérer la plupart des trajets côtiers que ces ferries effectuent normalement. Candela indique également que la variante pouvant transporter 30 passagers coûte 1,7 million d'euros, ce qui est apparemment assez raisonnable, et cela en raison de l'efficacité de la solution hydroptère qui fait que le ferry électrique n'a besoin que d'une batterie de 252 kWh.

Il y a aussi d'autres avantages économiques avec ce ferry électrique. Selon Candela, il réduit les coûts de "carburant" de jusqu'à 90 % par rapport aux navires diesel, tandis que les moteurs C-Pod spéciaux qui sont sous l'eau nécessitent un minimum d'entretien. De plus, le navire est conçu pour un équipage réduit, offrant ainsi la possibilité de réduire les coûts de main-d'œuvre. Candela estime que le P-12 réduira de moitié les coûts par kilomètre-passager, et atteindra une économie d'exploitation par passager comparable à celle d'un bus électrique hybride.

Pour les clients et les entreprises de transport, tout cela signifie également des billets moins chers, il ne reste donc plus qu'à soutenir de tels ferries. Les Suédois mettent en avant plusieurs avantages. Le ferry peut faire demi-tour en deux minutes grâce à ses moteurs spéciaux, et le système de "contrôle de vol" numérique inspiré des chasseurs ajuste les hydroptères 100 fois par seconde, évitant ainsi les vagues et assurant un trajet particulièrement agréable.