Un cercle de 1200 mètres de large est apparu sur les images satellite - il s'agit du "Monstre de Kaliningrad"

Ce cercle d'un diamètre équivalent à 12 terrains de football est situé en Russie à 25 kilomètres de la frontière polonaise. Son nom ? "Le Monstre de Kaliningrad".

Les personnes qui surveillent les sites militaires russes à partir d'images satellites librement disponibles sur Internet ont été intriguées ces dernières semaines par une énorme structure circulaire apparue à Kaliningrad, en Russie. Kaliningrad est une enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie, bordée par la mer Baltique. Sa position stratégique en fait un point crucial pour la Russie en Europe de l'Est, lui offrant un accès maritime et une présence militaire importante à proximité de l'OTAN.

D'un diamètre impressionnant de 1200 mètres, soit environ 12 terrains de football, ce cercle (visible sur la photo) est situé près de la base aérienne de Tchernyakhovsk. Il n'est qu'à un peu plus de 25 kilomètres de la frontière polonaise. La structure mystérieuse, décrite entre autres comme le "Monstre de Kaliningrad", semble être liée au nouveau système radar 29B6 Container de la Russie. Le premier Container a été mis en service en 2013 dans la région de Mordovie, à environ 500 kilomètres au sud-est de Moscou.

En mars 2020, l'agence d'État russe a rapporté qu'un second Container serait érigé à Kaliningrad. Selon des sources de l'industrie de la défense russe, des emplacements appropriés pour le radar étaient alors recherchés. Aucun détail sur le calendrier des travaux de construction ou sur la date de mise en service du système n'avait été révélé à ce moment-là.

Le Container est un système radar dit "à vision par-dessus l'horizon". Selon des sources russes, ce radar de surveillance à longue portée est capable de suivre, par exemple, des lancements de missiles ou de grands groupes d'avions à plus de 3000 kilomètres de distance. Selon l'agence d'État russe, le but du radar de Kaliningrad est de couvrir toute l'Europe, y compris la Grande-Bretagne.

Les radars de surveillance à longue portée font partie du système d'alerte précoce de la Russie. Le Container est composé d'une station émettrice et d'une station réceptrice. Selon les images satellites, une des stations se trouve à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la gigantesque structure. On peut suivre les travaux de construction de la station radar grâce à une compilation d'images du compte Radio & Nukes sur X (ex-Twitter), un compte de médias sociaux partageant des recherches sur des sources ouvertes.