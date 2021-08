Bon plan musique : le nouvel album de Ed Sheeran en précommande

BON PLAN MUSIQUE. Plusieurs nouveaux albums sont désormais disponibles à l'achat ou à la précommande chez Fnac ! On y retrouve Lorde, Ed Sheeran, les Rolling Stones et Mylène Farmer avec différentes éditions limitées exclusives.

Il ne se passe pas une semaine sans qu'un de vos artistes préférés ne sorte un nouvel album ! Découvrez les nouvelles sorties de la semaine, ainsi que les précommandes déjà disponibles sur différents CD, vinyles, et éditions spéciales. Notez également que la Fnac dispose même parfois de formats exclusifs que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Ces derniers sont en quantité limitée, alors ne tardez pas trop pour craquer si vous trouvez l'un de vos artistes préférés ! Parmi les sorties du moment, on distingue notamment le grand retour de Lorde, Ed Sheeran, les Rolling Stones, et Mylène Farmer.

Cela faisait un moment que l'on attendait son retour, la chanteuse Lorde nous revient avec un tout nouvel album intitulé "Solar Power", et à la jaquette qui a déjà enflammé la toile. Ce dernier est déjà disponible chez la Fnac au format vinyle sous plusieurs éditions limitées, en fonction de vos goûts ! Le contenu reste cependant le même, et vous y retrouverez ses nouveaux hits comme "Mood Ring".

Solar Power Amazon 27,99 € Voir

Fnac 36,79 € 27,65 € Voir

Solar Power Edition Limitée Vinyle Marron 36,79 € 27,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Solar Power Edition Limitée Vinyle Transparent 36,79 € 27,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Doit-on encore présenter Mylène Farmer ? La star revient aujourd'hui avec une nouvelle compilation de ses plus célèbres tubes dans un album intitulé "Plus Grandir" (Best Of 1987-1996). Ce dernier dispose également de plusieurs éditions avec CD, vinyles et DVD, pour le plus grand plaisir des fans. Plus versions sont également disponibles en édition limitée.

Plus grandir Best Of 1986-1996 Edition Limitée Amazon 17,99 € Voir

Fnac 25,00 € 17,99 € Voir

Plus grandir Best Of 1986-1996 Amazon 15,99 € Voir

Fnac 22,00 € 15,99 € Voir

Il a déjà fait danser bon nombre de ses fans cet été avec un nouveau hit, Ed Sheeran est de retour cette année avec son nouvel album sobrement baptisé "=". Vous y retrouverez évidemment son dernier tube "Bad Habits", ainsi que l'ensemble de ses nouveaux titres spécialement crées pour cette année. Cette nouvelle production est disponible en version CD et vinyle dont un format exclusif !

= Amazon 15,99 € Voir

Fnac 21,00 € 15,99 € Voir

= Amazon 19,99 € Voir

Fnac 25,67 € 19,99 € Voir

= Edition Limitée Exclusivité Fnac Vinyle Blanc Opaque 29,09 € 22,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Last but not least : les Rolling Stones sortent un nouvel album baptisé "Tattoo You". Ce dernier est notamment disponible dans de nombreuses versions, CD ou vinyles, afin de contenter l'ensemble des fans du groupe. Cet album est à paraître en octobre prochain, mais il est déjà possible de le précommander.

Tattoo You Amazon 14,79 € Voir

Fnac 17,00 € 14,45 € Voir

Tattoo You Amazon 24,11 € Voir

Fnac 33,37 € 25,99 € Voir

Tattoo You Amazon 29,99 € Voir

Fnac 42,76 € 31,99 € Voir

Tattoo You Amazon 103,20 € Voir

Fnac 142,29 € 105,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que les différents CD et vinyles évoqués dans cet articles peuvent voir leurs prix évoluer rapidement en fonction de l'actualité, des offres de promotion, et des stocks disponibles. Les éditions limitées sont rarement remis en rayon et pris d'assaut par les fans le plus acharnés, donc ne tardez pas trop pour craquer. Cet article sera régulièrement mis à jour avec les nouvelles sorties et précommandes disponibles.