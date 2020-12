Eddy de Pretto de retour : un album et une tournée en 2021

EDDY DE PRETTO. Deux ans après la sortie de son album "Cure", Eddy de Pretto annonce son retour avec un nouveau projet et une tournée en France.

Nouvelle année et nouveaux projets pour Eddy de Pretto ! Le chanteur vient d'annoncer son retour en 2021 avec un second album et une tournée des Zéniths en France, en Belgique et en Suisse. Une bonne nouvelle pour les fans de l'interprète de Kid, deux ans après la sortie de son premier projet, Cure. La prochaine tournée d'Eddy de Pretto débutera en octobre 2021 à Bordeaux pour s'achever en février 2022 à Amiens. L'artiste sera de passage par le Zénith de Paris le 28 octobre 2021. La billetterie de ces concerts ouvrira ce vendredi 4 décembre à 10 heures.

"Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure. C'est une annonce que j'attends de vivre avec vous depuis grave longtemps et enfin on va se revoir. Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x1000 dès l'automne 2021", écrit Eddy de Pretto sur Instagram.

Les dates des concerts d'Eddy de Pretto