Lomepal : tout savoir sur l'album "Mauvais ordre"

LOMEPAL. Quatre ans après "Jeanine", Lomepal est de retour avec un troisième album, baptisé "Mauvais ordre" et disponible ce vendredi 16 septembre 2022.

Un troisième album entre fiction et confidences : Lomepal est de retour dans les bacs ce vendredi 16 septembre avec la publication du disque baptisé Mauvais ordre. Paru quatre ans après le remarqué Jeanine, ce nouvel opus est composé de 15 titres inédits, portés par les singles Tee et Auburn. Après ces longues années de pause, Lomepal offre ici un disque aux sonorités rock et renoue avec la chanson. Le rappeur raconte l'histoire d'un homme, traversé par des sentiments divers et courant après la femme idéale.

A 30 ans, Antoine Valentinelli, dit Lomepal marque cette rentrée musicale et semble séduire ses fans. Sur Twitter, ils sont des centaines à se réjouir des nouveaux morceaux du rappeur français, créés avec son ami producteur Pierrick Devin. Un public qui pourra retrouver Lomepal sur scène, lors de sa nouvelle tournée, qui débute à Amiens le 2 février 2023 pour s'achever à Strasbourg le 14 avril 2023, en passant par trois dates à l'AccorArena de Paris les 28, 29 et 30 mars.