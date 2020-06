Woodkid : un deuxième single, un clip et une date de concert à Paris

WOODKID. Woodkid précise son retour avec un nouveau single, "Pale Yellow", ainsi que son clip, mais aussi en annonçant un concert à la Seine Musicale en 2021.

Après son percutant retour avec le single Goliath, Woodkid dévoile, ce vendredi 12 juin, son nouveau single baptisé Pale Yellow. A l'image du premier extrait d'un album à venir, le chanteur frappe fort. "Si Goliath, mon premier single, invoque le gigantesque, le titanesque, Pale Yellow parle de la machine intérieure, du monstre intime. La chanson évoque la chimie de l'addiction, et la volonté et l'espoir de résilience, de guérison", explique l'artiste à propos de ce deuxième single, dont le clip a été mis en ligne à 11 heures. On y découvre un Woodkid modélisé en robot, tournant sur lui même et laissant apparaître l’intérieur de son visage mécanique.

Mais Yoann Lemoine, alias Woodkid, ne s'arrête pas là et annonce une première date de concert à Paris, le 2 février 2021, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Le Français aurait dû se produire cette année aux Nuits de Fourvières, annulées en raison du contexte de pandémie de Covid-19. La billetterie du concert de Woodkid à Paris ouvre mardi 16 juin.

Woodkid et Goliath

Le 24 avril, Woodkid faisait son retour avec un premier single baptisé Goliath. Un titre aussi percutant que cinématographique, pour une plongée immédiate dans le style si reconnaissable de Woodkid, qui avait fait le succès de son premier album, The Golden Age, sorti en 2013. Avec Goliath, l'univers est mécanique, fait de cuivre et d'acier, à l'image de la pochette du single, un disque de scie circulaire. Quant au titre du morceau, il fait évidemment référence au célèbre personnage biblique, évoquant ici les tourments d'un jeune homme face à ses pulsions. Cette nouvelle chanson est accompagnée d'un clip, sorti quelques heures plus tard, ce vendredi à 18 heures (à découvrir ci-dessous). Direction un immense chantier, où les "machines industrielles gigantesques" représentent la "peur" et la "fascination ambigüe" pour "la folie humaine". "Voilà le monde que j'imagine autour de Goliath, un monde où les dominés peuvent affronter le gigantesque, l'insurmontable", est-il expliqué dans un communiqué.

Un retour attendu, que Yoann Lemoine, alias Woodkid, avait amorcé en décembre dernier, avec un mystérieux trailer mis en ligne sur les réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée d'un nouvel album. "Je suis de retour ! Depuis 5 ans, je travaille secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau live show. Je suis super excité de le partager avec vous bientôt. On se voit en 2020", écrivait-il en légende. Nouvel album et nouveau look pour Woodkid, devenu une modélisation de lui même habillée par Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton pour lequel le musicien avait créé la musique de son défilé l'année dernière.