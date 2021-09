Mort de Mikis Theodorakis : les hommages au célèbre compositeur grec

MIKIS THEODORAKIS. Mikis Theodorakis, auteur de la bande originale de "Zorba le Grec" et opposant à la dictature des colonels, est mort à 96 ans.

[Mis à jour le 2 septembre 2021 à 12h23] Il était l'un des compositeurs grecs les plus célèbres. Mikis Theodorakis est mort jeudi 2 septembre à Athènes, , a-t-on appris de source hospitalière, confirmée par plusieurs médias grecs. Il avait 96 ans. Symbole de la résistance contre la dictature, acteur majeur de la vie politique grecque, Mikis Theodorakis est mondialement célèbre pour avoir composé l'inoubliable bande originale du film Zorba le Grec, réalisé par Michael Cacoyannis et sorti en 1964. C'est grâce à sa musique que la danse du sirtaki, inventé pour l'occasion, est devenu populaire.

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages à Mikis Theodorakis sont nombreux sur les réseaux sociaux. Parmi des milliers d'anonymes, celui de l'animateur Nikos Aliagas, qui salue la mémoire d'un "immense compositeur qui aura marqué la création musicale grecque du XXe siècle." "C'est tout un pays qui le pleure aujourd'hui", ajoute-t-il dans un message posté sur son compte Twitter. La Sacem rend elle aussi hommage à un "compositeur aux mille talents, homme engagé et militant aux mille vies", qui "a dominé la vie culturelle et politique de son pays durant plus de sept décennies."

Né le 29 juillet 1925 sur l'île de Chios, en Grèce, Mikis Theodorakis, engagé à gauche, notamment au Parti communiste grec, s'est illustré par son combat contre les dictatures. Lors de la Seconde guerre mondial, l'artiste a milité dans la résistance, jusqu'à être arrêté, déporté et torturé sur l'île-bagne de Macronissos. Pendant la dictature des colonels, il est arrêté, emprisonné puis exilé en 1967. Après avoir été ministre d'Etat, Mikis Theodorakis se retire de la vie publique et fait parler de lui dans les années 2000 pour diverses polémiques, notamment à la suite de propos jugés antisémites.

Jusqu'à la fin de sa vie, le compositeur a lutté contre la politique économique de l'Union Européenne et notamment contre le plan d'austérité imposé à la Grèce. En 2018, Mikis Theodorakis avait été hospitalisé pour un problème cardiaque et avait fait depuis plusieurs séjours à l'hôpital.

C'est donc à Mikis Theodorakis que l'on doit la popularité mondiale du sirtaki, danse originaire de Grèce. Si la chorégraphie avait été créée en 1964 par Jean Vassilis, c'est le film Zorba le Grec qui héritera du crédit de sa démocratisation. Ce long métrage, réalisé par Michael Cacoyannis est sorti en 1964. Les pas de sirtaki, qui deviendront célèbres dans le monde grâce au film, sont chorégraphiés par Giórgos Proviás, faisant de cette danse un élément incontournable du folklore grec. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas ce tempo qui s'accélère, emportant ses danseurs en cercle ou en ligne, les mains sur les épaules de son voisin ?