Vegedream : le rappeur victime d'une arnaque à la prostitution ?

VEGEDREAM. Le rappeur Vegedream aurait été agressé en Seine-Saint-Denis dans la nuit de vendredi à samedi, avant un rendez-vous avec une prostituée, révèle Le Parisien.

Par qui et pourquoi le rappeur Vegedream a-t-il été agressé ? C'est ce que devra déterminer l'enquête ouverte après les faits qui seraient survenus dans la nuit de vendredi à samedi 1er octobre, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Selon une information révélée par Le Parisien, l'interprète de Ramenez la coupe à la maison aurait été "piégé" par "deux hommes et une femme", dans un immeuble, où logerait une prostituée avec qui il avait rendez-vous, selon ses déclarations à la police. Les trois individus, cagoulés, l'auraient frappé et aspergé de gaz lacrymogène, avant de lui voler sa veste et les clefs de son domicile, puis de prendre la fuite.

"En mauvaise posture" et victime de nausées, notamment en raison du gaz lacrymogène, Vegedream aurait, selon ses déclarations à la police, été recueilli par des voisins. Ce que ces derniers ont confirmé aux fonctionnaires. Selon Le Parisien, l'enquête devra vérifier les déclarations du rappeur et déterminer de s'il s'agit "d'une bande qui se fait passer pour une jeune femme et donne des rendez-vous aux clients pour les dépouiller."