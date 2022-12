Pourquoi Gims a accepté l'invitation à la Coupe du monde 2022

GIMS. A l'occasion de la Coupe du monde au Qatar, le rappeur Gims, qui a signé l'un des hymnes de la compétition, a confirmé sa venue à la cérémonie de clôture du mondial.

Gims, star de la Coupe du monde au Qatar. Le rappeur franco-congolais a signé l'un des deux hymnes du mondial 2022 : la chanson Arhbo, en duo avec la star portoricaine Ozuna. Un titre dévoilé plusieurs mois avant la compétition et qui a valu à l'interprète de J'me titre une invitation à chanter lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de la FIFA, ce dimanche 18 décembre 2022. C'est d'ailleurs l'une des rares informations a avoir été officialisées en amont de l'événement : la venue de Gims à Doha.

Une présence avait d'ailleurs suscité de nombreuses critiques contre le rappeur, le poussant à se justifier pour avoir accepté l'invitation de la FIFA lors de ce mondial tant décrié. "Ce deal, la FIFA me le propose il y a un peu plus de deux ans. On est dans un cadre un peu spécial, c'est le confinement. On est privés de liberté (...). On parle de la Coupe du Monde, on parle de chanter devant des milliards de téléspectateurs. Ça ne se refuse pas. Je suis chanteur", a-t-il expliqué sur France Inter le 1er décembre dernier dans l'émission de Sonia Devillers.