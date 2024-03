Qui est Arno Santamaria, qui a convié Patrick Balkany dans un clip ?

L'ancien maire décrié de Levallois-Perret, Patrick Balkany, fait une apparition dans le clip de la chanson "C'est pas demain la veille" du chanteur Arno Santamaria.

Pour faire parler, tous les moyens sont bons. Le chanteur Arno Santamaria l'a bien compris en invitant Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, aussi connu pour ses nombreux démêlés avec la justice, dans le clip de sa chanson C'est pas demain la veille, sorti sur toutes les plateformes dimanche soir. On y découvre l'ex-député jouer les parrains, chapeau et manteau noir, canne à la main et lunettes sur le nez. "Messieurs, bonjour. Alors, vous n'allez pas vous battre, vous croyez que la vie est blanche ou noire. Et bien détrompez-vous : la vie, c'est blanc et noir", lance l'homme politique, condamné pour blanchiment de fraude fiscale et corruption en 2020 et qui était resté très discret ces derniers mois.

Peu connu du grand public, Arno Santamaria a donc appelé le décrié mais médiatique Patrick Balkany, qui explique au Parisien être "venu gratuitement" pour tourner ce clip. "Quand un Levalloisien a besoin d'un coup de main, je suis toujours là", ajoute l'ancien maire de la ville, avant d'ajouter : "Sa chanson est très chouette, lui aussi. Je suis très cool. Et le tournage était très sympathique, dans un ancien bordel d'Argenteuil."

Né en 1978 dans cette même ville, Arno Santamaria s'était fait connaître des téléspectateurs en participant à la première - et unique - saison du télécrochet Rising Star sur M6. Depuis, c'est pour les autres qu'il a principalement écrit, notamment pour David Hallyday. Arno Santamaria sortira le 5 avril prochain son quatrième album, Au temps pour moi, lancé donc par C'est pas demain la veille et son clip...