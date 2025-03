Dalida : Richard Chanfray, Lucien Morisse, Luigi Tenco, François Mitterrand... Des relations amoureuses destructrices

Dalida est au coeur de l'émission "Le grand échiquier", sur France 2. L'occasion de revenir sur une artiste majeure, mais aussi une femme frappée par une interminable malédiction avec les hommes et le succès...

FRANCE 2 | Mardi 18 mars 2025 à 21H10

"Dalida, outre les chansons très populaires qu'elle avait interprétées, était aussi un personnage." Ce mardi 18 mars 2025, Le grand échiquier consacre une soirée entière à la chanteuse sur France 2. C'est dans le cadre de l'Opéra royal de Versailles que Claire Chazal et André Manoukian présenteront ce programme, enregistré dans les conditions du direct, pour revenir sur le parcours hors norme de la diva franco-italienne, née en Egypte. Venue promouvoir le programme sur France Info à quelques heures de sa diffusion, Claire Chazal a exprimé cette nécessité de "raconter ce destin hors du commun".

Au fil de l'émission, présentateurs et invités, dont Orlando, le frère de Dalida, viendront retracer la vie intense et tumultueuse de l'artiste. Le Grand Echiquier donnera également l'occasion de revivre les plus grands succès de Dalida avec des artistes prestigieux : "Mourir sur scène" par Barbara Pravi, "Il venait d'avoir 18 ans" par Marc Lavoine, "Pour ne pas vivre seule" par Eddy de Pretto, ou d'autres reprises par de jeunes DJ, tous accompagnés de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles.

Née le 17 janvier 1933, au Caire, arrivée à 20 ans à Paris, seule, le soir de Noël 1954, Dalida aura eu une carrière aussi fulgurante que sa vie elle-même, marquée par des relations complexes et souvent destructrices avec des hommes, de terribles drames, jusqu'au suicide, au sommet de sa popularité. La chanteuse a décidé de mettre fin ses jours le 3 mai 1987, à l'âge de 54 ans.

Lucien Morisse, Luigi Tenco, Lucio : deux suicides et un avortement traumatisants

D'abord mariée à son manager Lucien Morisse le 8 avril 1961 (photo ci-dessus), en pleine ascension, Dalida va vite étouffer dans ce ménage basé sur le travail, le succès et les paillettes. Deux mois après cette union, elle rencontre un peintre, Jean Sobieski, en tombe folle amoureuse, et quitte son mari. Puis en 1966, la maison de disque RCA lui présente un jeune auteur compositeur, Luigi Tenco (photo ci-dessous). La passion naissante entre les deux artistes va être stoppée par le suicide de Luigi Tenco, d'un tempérament angoissé, torturé et anéanti par ses échecs artistiques.

Sous l'effet de l'alcool et des tranquillisants, Dalida tentera quelques mois plus tard, de mettre fin elle aussi à ses jours, une première fois, et restera cinq jours dans le coma. A sa sortie de l'hôpital, elle se tourne vers la spiritualité et la psychanalyse et songe même un temps à arrêter sa carrière. L'aventure continue, mais en 1970, un nouveau drame la frappe : son ancien mari, Lucien Morisse, se suicide à son tour. La chanteuse en sera transfigurée, devenant une artiste plus grave, blessée.

Après de brèves aventures avec le journaliste Christian de La Mazière, Alain Delon, mais aussi un étudiant du nom de Lucio, qui aboutira à un avortement et à la stérilité de la star dans les années 60, Dalida explose en marge de la vague yéyé, dans un registre différent, singulier. Celui d'une chanteuse populaire, mais spirituelle, presque mystique. Un registre engagé aussi : Dalida se mobilise très tôt contre l'homophobie, ce qui en fera au fil des années une icône gay, elle combattra aussi le sida jusqu'à sa mort.

Richard Chanfray, "Comte de Saint-Germain", nouvelle malédiction

Dalida rencontre Richard Chanfray au début des années 1970, par l'entremise de Pascal Sevran. L'homme est un drôle de personnage, déjà très médiatique lui aussi. Antiquaire et "savant", il se présente comme la réincarnation du "Comte de Saint-Germain", aventurier et alchimiste du XVIIIe siècle, il dit avoir vécu 17 000 ans, avoir rencontré Voltaire ou fréquenté Louis XV et même avoir eu une relation avec Madame de Pompadour... A la télévision, il a déjà transformé un vulgaire morceau de métal en or.

Cette étrange relation convient à Dalida, qui n'est pourtant pas dupe de la mythomanie et des mensonges de ce "Richard Saint-Germain" qui intrigue les médias et l'opinion et vit au crochet de la chanteuse. Richard Chanfray ira jusqu'à enregistrer des disques pour propulser sa popularité. Pourtant, l'idylle prend fin brutalement, en 1981. Le compagnon de Dalida est arrêté alors qu'il se trouve avec elle dans sa villa de Corse. Incarcéré à Fresne jusqu'à ce que la chanteuse paie sa caution, il est accusé de coups et blessures volontaires.

Et son passé éclate au grand jour. On apprend que le fantasque "comte" a purgé une peine de 7 ans pour vol par le passé. En 1976, il a tiré à la carabine sur un intrus s'étant introduit dans l'hôtel particulier de Dalida, rue d'Orchampt. On découvre aussi qu'il est marié depuis l'âge de 19 ans et n'a jamais divorcé. Après sa rupture avec Dalida, Richard Chanfray se lancera dans la spéculation immobilière avec d'autres affaires à la clé et finira par se suicider au gaz d'échappement dans sa voiture, avec sa nouvelle compagne, à Ramatuelle, près de Saint-Tropez, en 1983.

Que s'est-il passé pour Dalida après cette énième relation douloureuse ? Une idylle avec François Mitterrand sera notamment questionnée bien des années après le décès de la chanteuse. De nombreuses rumeurs ont pu faire état d'une histoire d'amour entre la star et le président de la République élu en 1981. Des rumeurs confirmées par Orlando, le frère de Dalida, qui s'est notamment épanché sur cette question dans l'émission On est en direct, sur France 2, en 2022.

"Il a été avec elle à plusieurs époques différentes", a ainsi expliqué Bruno Gigliotti de son vrai nom, détaillant les visites du chef de l'Etat à la chanteuse "sans ses gardes du corps". Pour aller voir Dalida, François Mitterrand "traversait la rue d'Orchampt, une toute petite rue très serrée où il n'y avait pas de lumière du tout", selon le producteur. "Il osait tout, il venait directement et il sonnait. Parfois sans téléphoner avant", assure également Orlando, au sujet de cette histoire en pointillés que peu de biographes de François Mitterrand auront confirmée, si ce n'est la journaliste Solenn de Royer dans "Le dernier secret" (Grasset), paru en 2021.