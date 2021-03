Grammy Awards 2021 : les femmes gagnantes, le palmarès de la cérémonie

Si la soirée des Grammy Awards a été riche en récompenses et en discours, elle l'a également été en performance lives. Parmi celles ayant été les plus commentées, celle de la chanteuse Taylor Swift, qui est repartie de la cérémonie avec un nouveau trophée pour l'album de l'année pour folklore, devenant la première artiste féminine à décrocher à trois reprises cette récompense. Revivez sa performance :

07:03 - Beyoncé, reine des Grammy Awards

Who run the world ? Girls, aurait pu chanter Beyoncé, sacrée cette nuit à la 63ème cérémonie des Grammy Awards. Queen B, en décrochant deux trophées, est devenue l'artiste féminine la plus récompensé de cette cérémonie, avec vingt-huit victoires. "En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier", a-t-elle lancé en venant chercher sa récompense, très émue. Retrouvez son discours de remerciements ci-dessous :