"Taylor Swift en concert à Paris et à Lyon : comment obtenir un billet ?"

Après la mise en pause de la billetterie des concerts français de Taylor Swift, Ticketmaster remet en vente les places à partir de ce lundi.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 08h52] On prend les mêmes (codes) et on recommence. Après le fiasco, la semaine dernière, de la mise en vente des billets pour les concerts français de Taylor Swift, Ticketmaster relance la billetterie à partir de ce lundi 17 juillet. Comme pour la précédente fois, à chaque concert son créneau de vente de places, cette fois espacés de quelques jours.

Un nouveau dispositif plus efficace que celui de la semaine passée ? Pour les fans, la mise en vente des billets avait viré au cauchemar, celle-ci ayant été mise en pause par Ticketmaster après deux heures seulement de mise en ligne, en raison de la trop forte demande.

Des explications qui ne calme pas la colère des fans. Après le fiasco de la mise en vente des billets pour les concerts en France de Taylor Swift et des heures de silence, la plateforme Ticketmaster, qui a l'exclusivité de la billetterie, s'explique sur la mise en pause de celle-ci deux heures seulement après sa mise en ligne.

Voici les heures d'ouverture des billetteries pour les concerts français de la tournée The Eras Tour de Taylor Swift :

Lundi 17 juillet - 9:00 : Paris La Défense Arena | Jeudi 9 Mai 2024

Paris La Défense Arena | Jeudi 9 Mai 2024 Lundi 17 juillet - 14:00 : Groupama Stadium, Lyon | Dimanche 2 juin 2024

Groupama Stadium, Lyon | Dimanche 2 juin 2024 Mercredi 19 juillet - 9:00 : Paris La Défense Arena | Vendredi 10 Mai 2024

Paris La Défense Arena | Vendredi 10 Mai 2024 Mercredi 19 juillet - 14:00 : Groupama Stadium, Lyon | Lundi 3 juin 2024

Groupama Stadium, Lyon | Lundi 3 juin 2024 Jeudi 20 juillet - 9:00 : Paris La Défense Arena | Samedi 11 Mai 2024

Paris La Défense Arena | Samedi 11 Mai 2024 Vendredi 21 juillet - 9:00 : Paris La Défense Arena | Dimanche 12 Mai 2024

Face à l'engouement provoqué par l'annonce des premières dates de concert de Taylor Swift en France, de nouveaux shows s'étaient ajoutés à la tournée française de la chanteuse américaine, l'un à Paris le 12 mai, l'autre à Lyon le 3 juin 2024. Pour résumer, Taylor Swift se produira donc les 09, 10, 11 et 12 mai 2024 à Paris La Défense Arena, puis les 02 et 03 juin 2024 au Groupama Stadium de Lyon. A noter que pour ces dates, le groupe de rock américain Paramore est annoncé en invité spécial.

The Eras Tour, qui débutera à la fin du mois d'août au Mexique, s'achèvera un an plus tard, le 17 août 2024, au Wembley Stadium de Londres. Cette nouvelle salve de concerts internationaux, qui s'ajoute aux dates précédemment annoncées aux États-Unis, passera par une vingtaine de pays du monde, comme l'Argentine, le Brésil, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne ou l'Autriche... Et, bien sûr, la France.

Il était possible de s'inscrire sur le site de Ticketmaster (par ici) jusqu'au vendredi 23 juin, 23h59, pour espérer recevoir un code permettant d'accéder en priorité à la vente des billets, sans que ce soit garanti. Pour ces heureux élus, la billetterie ouvrait (avant d'être mise en pause) ce mardi 11 juillet, à 9 heures pour les 9 et 10 mai à Paris ; 11 heures pour les 11 et 12 mai à Paris, puis 13h pour les dates lyonnaises. Les autres ont été mis sur liste d'attente. Le nombre de billets par acheteur est limité à 4.

Que faire si vous avez reçu un code pour acheter un billet pour Taylor Swift ?

Avant ce fameux jour d'ouverture de billetterie, les heureux élus ont reçu un mail les informant qu'ils avaient été sélectionnés pour participer à la vente des billets pour Taylor Swift. En fonction de l'heure d'ouverture de la billetterie (correspondant à un jour et une ville précise), un code d'accès unique et non transférable était envoyé pour avoir accès. Sans garantie d'obtenir ensuite une place : les billets sont vendus sur le principe du premier arrivé premier servi, jusqu'à épuisement des stocks de places disponibles.

A noter qu'un code correspond à un concert : vous ne pourrez pas utiliser votre code pour acheter des billets pour des concerts dans l'autre ville que celle pour laquelle vous vous étiez inscrit. Il est possible de n'acheter que quatre billets par personne. Voici la démarche à suivre quand vous avez été tiré au sort :

Connectez-vous au compte client associé à votre e-mail et assurez-vous que les informations y figurant sont à jour. Seuls les comptes clients associés à des e-mails auxquels des codes ont été attribués seront autorisés à accéder à la file d'attente b;

Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé ;

Connectez-vous à votre compte à l'aide des identifiants de compte associés à cette adresse e-mail ;

Sélectionnez la séance pour laquelle vous souhaitez réserver dans la liste déroulante des séances ;

Entrez votre code d'accès unique. Si vous recevez une erreur, vérifiez que vous avez tapé le code d'accès exactement tel qu'il apparaît dans l'email et les SMS que vous avez reçus ;

Sélectionnez le type de billets et la quantité qui vous conviennent avant de lancer une recherche ;

Lors de l'achat de votre billet, restez dans une fenêtre de navigateur. Vous arrivez dans la file d'attente et un nouveau mail vous est envoyé avec un "identifiant de file d'attente", censé vous permettre de revenir dans la file depuis n'importe quel ordinateur. L'ouverture de plusieurs fenêtres ou onglets pour acheter des billets pourrait générer des erreurs ;

Pour un paiement plus rapide, assurez-vous que l'ensemble des informations de votre compte client sont à jour avant la mise en vente.

Quelques minutes après l'ouverture du premier créneau de mise en vente des billets pour les concerts de Taylor Swift, sur les réseaux sociaux, c'est la cohue : de nombreux internautes se plaignent de la lenteur du site de Ticketmaster, ou de ne pas avoir réussi à accéder à la vente de billets. Patience (et chance) est de mise !

► A noter que si vous êtes arrivés à bout de la file d'attente, sans pouvoir finaliser votre achat de billet(s), votre code reste valable (quand la billetterie sera remise en service).

Ticketmaster et la vente de billets, des couacs en série

L'engouement autour de la billetterie des concerts en France de Taylor Swift était à prévoir. Il y a seulement huit mois, la plateforme Ticketmaster, qui a l'exclusivité de la vente des places pour la tournée The Eras Tour, avait déjà été victime de son succès et avait croulé sous la demande, faisant exploser le site. Malgré la mise en place d'un dispositif unique pour les dates française de l'Américaine, Ticketmaster semble de pas avoir pu, une nouvelle fois, résister aux milliers de connexion. Seulement deux heures après la mise en vente des places des deux premiers concerts parisiens de la star, la billetterie a été mise en pause pour une durée non communiquée à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Sur les réseaux sociaux, la grogne monte et des milliers de fans déçus expriment leur colère quant à la gestion de la billetterie d'un tel événement.

Nos conseils pour réussir à décrocher un billet pour Taylor Swift

Comme pour de nombreux événements de cette ampleur, décrocher un précieux sésame pour les concerts français de Taylor Swift peut relever du miracle. Aussi, voici quelques conseils pour vous aider à accéder un peu plus sereinement à la billetterie :

De bonnes informations sur Ticketmaster : lors de votre inscription, vérifiez vos identifiants et vos informations pour ne pas perdre de temps lors de l'ouverture de la billetterie ;

sur Ticketmaster : lors de votre inscription, vérifiez vos identifiants et vos informations pour ne pas perdre de temps lors de l'ouverture de la billetterie ; Une carte bancaire valide et à portée de main : lors de la mise en vente des billets, il faut aller vite. Avoir sa carte bancaire valide et à disposition, avec un solde suffisant, permet de gagner du temps. Gardez également votre téléphone au cas où une confirmation de votre banque est nécessaire avec un code de validation envoyé par SMS.

et à portée de main : lors de la mise en vente des billets, il faut aller vite. Avoir sa carte bancaire valide et à disposition, avec un solde suffisant, permet de gagner du temps. Gardez également votre téléphone au cas où une confirmation de votre banque est nécessaire avec un code de validation envoyé par SMS. Arriver en avance sur le site Ticketmaster. Après l'heure, c'est la file d'attente assurée. Les concerts en France étant particulièrement prisés, ils seront des milliers à être devant vous dans la queue virtuelle.

sur le site Ticketmaster. Après l'heure, c'est la file d'attente assurée. Les concerts en France étant particulièrement prisés, ils seront des milliers à être devant vous dans la queue virtuelle. Ne pas rafraîchir sa page : avec le nombre important de connexion, les sites de vente en ligne peuvent être saturés. La patience est de mise.

: avec le nombre important de connexion, les sites de vente en ligne peuvent être saturés. La patience est de mise. Ne pas ouvrir plusieurs fenêtres de navigation : c'est inutile et pourrait empêcher la validation de votre commande de billets.

: c'est inutile et pourrait empêcher la validation de votre commande de billets. Avoir de la patience : casser votre ordinateur ou jeter votre téléphone par la fenêtre ne sera d'aucune utilité. Et surtout, respirez.

Le prix des billets de Taylor Swift

Paris La Défense Arena

Prestige : 245,50 euros

Catégorie or : 190,50 euros

Catégorie 1 : 168,50 euros

Fosse or : 157,50 euros

Catégorie 2 : 113,50 euros

Fosse : 97 euros

Catégorie 3 : 86 euros

Groupama Stadium de Lyon

Prestige : 247,50 euros

Carré or : 192,50 euros

Catégorie 1 : 170,50 euros

Catégorie 2 : 115,50 euros

Catégorie 3 : 86 euros

Pelouse or : 159,50 euros

Pelouse : 99 euros

La chanteuse américaine, qui devait initialement se produire uniquement trois fois en France, est finalement attendue pour quatre dates dans la capitale : Taylor Swift se produira dans l'immense salle de Paris La Défense Arena les 9, 10, 11 et 12 mai 2024.

Les dernière dates du passage en France de Taylor Swift auront lieu à Lyon, où de nouvelles dates ont aussi été annoncées compte tenu de l'engouement autour de l'événement : elle se produira les 2 et 3 juin 2024 au Groupama Stadium, devant 60 000 spectateurs.