Les Daft Punk "ne participeront pas" à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris

Après avoir émis l'idée sur France Inter, Thomas Jolly, metteur en scène à succès en charge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, revient sur ses propos.

Les espoirs déçus. Après ses propos sur France Inter hier, Thomas Jolly vient doucher les espoirs des fans de Daft Punk, dans un message posté sur Twitter ce mercredi matin : "Mes propos ont été confus et ont généré beaucoup d'attentes. Je me dois de clarifier : Après avoir échangé sur une possible présence à la cérémonie, la décision du groupe est de ne pas y participer. Je respecte cette décision et m'excuse de l'ambiguïté de mes propos."

Mardi, sur France Inter, le jeune metteur en scène à succès Thomas Jolly, interrogé sur la très attendue cérémonie d'ouverture des JO de Paris, laissait entendre que le plus célèbre des duos français pourrait assurer le show. "Ce serait très heureux qu'ils soient dans cette cérémonie. On ne peut pas ne pas penser aux Daft Punk quand on pense à une exposition internationale", lançait le metteur en scène, avant de revenir sur ces propos ce matin.

Thomas Jolly, chef d'orchestre des festivités d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront le 26 juillet 2024 sur la Seine, à Paris, a été remarqué pour sa mise en scène de la comédie musicale Starmania, multirécompensée en 2023, notamment aux Molières où il a décroché le trophée du spectacle musical mais aussi celui de la création visuelle et sonore.