La surprise de Céline Dion, Taylor Swift au sommet... Récap et palmarès des Grammy Awards

La 66ème cérémonie des Grammy Awards a eu lieu cette nuit à Los Angeles. Voici le palmarès et ce qu'il faut retenir de la soirée.

Une surprise de Céline Dion, un sacre de Taylor Swift et même... une arrestation : la 66ème cérémonie des Grammy Awards aura été riche en rebondissement. Organisée par la Recording Academy, la soirée, qui s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi 5 février à Los Angeles, aura par ailleurs été largement dominée par les femmes. La première d'entre elle restera Taylor Swift, entrée dans l'histoire des Grammys en remportant son quatrième gramophone de l'album de l'année. Elle entre ainsi au panthéon des artistes les plus récompensés pour leurs albums, devançant au passage Frank Sinatra ou Stevie Wonder.

Pour l'occasion, c'est Céline Dion qui s'est avancée sur scène pour lui remettre son trophée, après deux ans d'absence médiatique. Taylor Swift en aura elle profité pour annoncer la sortie prochaine d'un nouvel album, promis le 19 avril dans les bacs et intitulé The Tortured Poets Department. De quoi continuer sur son incroyable lancée, elle qui a été sacrée personnalité de l'année 2023 par le Times, après sa tournée phénoménale de 60 concerts ayant généré plus d'un milliard de dollars de recette...

Parmi les autres gagnantes de la soirée, Miley Cyrus décroche deux Grammys dont celui de l'enregistrement de l'année pour son tube Flowers, Billie Eilish ajoute un trophée à sa collection avec What Was I Made For ?, bande originale du film Barbie, et SZA, phénomène R&B, décroche elle trois Grammys.

Côté polémique - une cérémonie américaine ne serait rien sans un peu de drama - Jay-Z a attaqué la Recording Academy en accusant les Grammy Awards de boycotter son épouse, Beyonce, dans la catégorie phare du meilleur album - Queen B est la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie avec 32 babioles. "Réfléchissez à ça, plus grand nombre de Grammys, pas un album de l'année, quelque chose cloche", a lancé le rappeur aux côtés de sa femme.

L'autre moment "polémique" de la soirée restera l'arrestation, en coulisses, du rappeur américain de 48 ans Killer Mike, récompensé de trois Grammys, avant d'être menotté et emmené par la police. Selon l'AFP, aucun motif d'arrestation n'a été, pour l'heure, donné par les forces de l'ordre. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par un journaliste de Hollywood Reporter. Selon le New York Times, l'arrestation de Killer Mike aurait fait suite à une bagarre. Sur X (anciennement Twitter), la police de Los Angeles, qui a rapidement relâché l'artiste, ajoute que celui-ci était entendu pour "coups et blessures."

Le palmarès des Grammy Awards :

La cérémonie des Grammy Awards comptant plus de 80 récompenses, voici le palmarès de la soirée dans les principales catégories :