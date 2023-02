Grammy Awards 2023 : Beyoncé, Harry Styles, Lizzo... Le palmarès

GRAMMY AWARDS. La 65ème cérémonie américaine des Grammy Awards se tenait dans la nuit de dimanche à lundi 6 février, à Los Angeles.

[Mis à jour le 6 février 2023 à 09h14] Beyoncé, plus queen que jamais : en raflant le 32ème Grammy Award de sa carrière, cette nuit, elle dépasse le chef d'orchestre Georg Solti, jusque là recordman du plus grand nombre de Grammys remportés dans une carrière. Beyoncé était nommée dans neuf catégories pour Renaissance, son album à succès sorti l'été dernier.

Si elles est incontestablement la reine de cette soirée de gala, Beyoncé se sera, une nouvelle fois, faite doubler dans les catégories reines que sont album de l'année, remportée par Harry Styles pour le disque Harry's House ; enregistrement de l'année, décroché par Lizzo et About Damn Time et chanson de l'année, trophée attribué à Just Like That, titre de Bonnie Raitt. A noter que c'est la quatrième fois que Harry Styles s'empare du Grammy Awards de l'album de l'année face à Beyoncé.

​​Où revoir les Grammy Awards 2023 ?

Tous les ans, la cérémonie est retransmise en direct aux États-Unis, sur la chaîne de télévision américaine CBS, ainsi que sur le site de l'événement et les performances live des artistes directement mises en ligne sur Apple Music. En France, la cérémonie a débuté aux alentours d'une heure du matin. Et si l'événement traditionnellement retransmise le lendemain, sur CStar, ce qui ne semble pas être le cas en 2023, la chaîne ayant prévu un tout autre programme.

La liste des nommés aux Grammy Awards 2023

Voici les gagnants des Grammy Awards 2023 dans les principales catégories de la cérémonie. La liste complète est à retrouver sur le site de l'événement, par ici.

ALBUM DE L'ANNEE : Harry's House, Harry Styles

CHANSON DE L'ANNEE : Just Like That, Bonnie Raitt, Chansonwriter (Bonnie Raitt)

ENREGISTREMENT DE L'ANNEE : About Damn Time, Lizzo

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE : Samara Joy

MEILLEURE PERFORMANCE POP EN SOLO : Easy on Me, Adele

MEILLEURE PERFORMANCE POP EN DUO/GROUPE : ​​​​​​​Unholy, Sam Smith et Kim Petras

MEILLEUR ENREGISTREMENT DANCE/ELECTRO : Break My Soul, Beyoncé

MEILLEUR ALBUM DANCE/ELECTRONIQUE : Renaissance, Beyoncé​​​​​​​

MEILLEUR ALBUM ROCK : Patient Number 9, Ozzy Osbourne

MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE ALTERNATIVE : Wet Leg, Wet Leg

MEILLEUR ALBUM R&B : Black Radio III, Robert Glasper

MEILLEUR ALBUM RAP : Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

MEILLEUR ALBUM COUNTRY : A Beautiful Time, Willie Nelson

Cette année, la 65ème cérémonie des Grammy Awards s'est tenue, heure française, dans la nuit du dimanche au lundi 6 février 2023, à la Crypto.com Arena, à Los Angeles.