Quels artistes gagnants aux Victoires de la musique ?

Les Victoires de la musique 2024 se tiennent ce vendredi 9 février, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

Qui décrochera une Victoire ? La 39ème édition des Victoires de la musique se tient ce vendredi soir à partir de 21 heures, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. La cérémonie, présentée par le duo inédit Léa Salamé et Cyril Féraud et présidée par Zazie, récompensera le meilleur de la musique de l'année écoulée.

La première Victoire dont on peut être certain est celle de Bernard Lavilliers, qui recevra un trophée d'honneur lors de cette soirée de gala, récompensant ainsi l'ensemble de sa - longue et prolifique - carrière.

LA grande favorite de la soirée reste Zaho de Sagazan, en lice dans cinq catégories, dont Révélation féminine, Album et Chanson originale. En attendant les Victoires de la musique de ce soir, les pronostics de la rédaction - qui n'engagent que la rédaction :